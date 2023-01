Straßen von A bis Z – Dresden veröffentlicht neues Straßenverzeichnis

Dresden. Pünktlich zum neuen Jahr hat die Stadt Dresden das neue Straßenverzeichnis veröffentlicht. Seit 1993 erscheint die A4-Publikation nun schon zum elften Mal und löst die letzte Version von 2017 ab. Zu finden sind insgesamt 3210 Straßen und Plätze in alphabetischer Reinfolge, von denen allein 480 mit dem Buchstaben A beginnen. Des weiteren enthält das „Straßenverzeichnis 2022“ Übersichtskarten zu den Stadtbezirken, Stadteilen, Finanzamts- und Postleitzahlbereichen sowie der Bundestagswahlkreiseinteilung.

Die 140-seitige Broschüre informiert über 274 Straßenumbenennungen und 332 Neubenennungen nach 1990. Unter den neueren Straßennamen befinden sich die Wolfgang-Mischnick-Straße in der Albertstadt (nach dem FDP-Politiker) sowie die Lili-Elbe-Straße in der Johannstadt (nach der in Dresden lebenden dänischen Malerin und ersten Intersexuellen, die sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzog). In der ebenfalls enthaltenen Übersicht „Wer war wer?“ können Bürger und Bürgerinnen genauere Informationen über die Persönlichkeiten finden, die Dresdner Plätzen und Straßen ihre Namen geben.

Das „Straßenverzeichnis 2022“ kann kostenlos im Internet unter dresden.de/statistik eingesehen und heruntergeladen werden. Eine gebundene Fassung ist für vier Euro bei der kommunalen Statistikstelle per E-Mail oder Telefon zu bestellen.

dresden.de/statistik ; Tel: 0351 4881100

Von Nikolaus Neidhardt