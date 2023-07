Straßburger Platz: Warum die Arbeiter auf der DVB-Baustelle in Dresden Kinderbesuch bekommen

Dresden. Auf Baustellen sind viele Leute unterwegs, Betonbauer, Elektriker, Ingenieure, Projektleiter. Auf dem Straßburger Platz, der aktuell neue Gleise bekommt, wuselten am Dienstagmorgen auch Kinder in neongelben Warnwesten herum. Mit Cappy und Nackenschutz gegen die Sonne und mit tausend Fragen auf DVB-Projektleiterin Antje Zeibig vorbereitet, erkundeten die zwölf Kindergarten- und Schulkinder die Mega-Baustelle.

Loch in der Erde? „Das war wohl eine Maus“

Was liegt da auf dem Boden? Wie funktionieren Weichen? Gibt es auch Bauarbeiterinnen? Geduldig und mit lauter Stimme gegen Presslufthammer- und Baggerlärm beantwortete Antje Zeibig alle Fragen. Auch die der siebenjährigen Mascha, die wissen wollte, warum da ein kleines Loch in der Erde unter den Schienen war. „Das war wohl eine Maus“, sagt Antje Zeibig.

Leiter der Bauarbeiten Torsten Jakob: „Wir sind im Zeitplan“

Mit der Tour über die Baustelle wollten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ihren jüngsten Fahrgästen zeigen, wie sie ihre Infrastruktur fit halten. Seit 7. Juli laufen die Arbeiten auf dem Straßburger Platz, wo die DVB für rund eineinhalb Millionen Euro die in die Jahre gekommenen Gleise erneuern lässt. „Wir sind im Zeitplan“, sagt Torsten Jakob, der die Ausführung der Arbeiten leitet. Im Zentrum, auf der vierfachen Gleiskreuzung seien die Schienen schon ausgetauscht. Im Haltestellenbereich auf der Stübelalle verlegen Jakobs Kollegen bereits frischen Rasen.

Ab 21. Juli fahren Straßenbahnlinien 1,2 und 4 wieder nach Plan

Am 21. Juli startet die letzte Bauphase, womit die Straßenbahnlinien 1,2 und 4 wieder planmäßig fahren. Für die 10, 12 und 13 gelten bis 28. Juli 3:00 Uhr folgende Umleitungen: Die 10 verkehrt zwischen Hauptbahnhof und Straßburger Platz über Hauptbahnhof Nord und Pirnaischer Platz, die 12 zwischen Postplatz und Pirnaischer Platz über die Wilsdruffer Straße und die 13 zwischen Lennéplatz und Sachsenallee über Hauptbahnhof Nord, Pirnaischer Platz, Straßburger Platz, Fetscherplatz und Blasewitzer/Fetscherstraße.

Worauf Autofahrer achten müssen

Ab 21. Juli, 3.30 Uhr ist der nördliche Teil des Straßburger Platzes wieder vollständig befahrbar. Dafür ist im Süden die West-Ost-Verbindung von der Grunaer Straße zur Stübelallee gesperrt. Das Abbiegen Richtung Lennéstraße ist aber möglich. Bis dahin raten die DVB Autofahrern, den Straßburger Platz möglichst zu umfahren.

Am 28. Juli sollen die Arbeiten zum Abschluss kommen. Bis dahin sorgen sie noch für ordentlich Lärm und Verkehrsstress. Was Erwachsene mit genervtem Stöhnen quittieren, begeistert die kleinen Baustellenbesucher in Neongelb. „Die Baumaschinen finde ich cool“, sagt der achtjährige Emil, der sofort seine Favoriten nennt: Bagger und Turmwagen. Auch vor seiner Schule, wo aktuell ein Wohnhaus entstehe, beobachte er das Treiben auf der Baustelle. Ob er selbst mal Bagger fahren oder Asphalt verlegen will? „Neee“, sagt der Zweitklässler. Gucken reiche.

