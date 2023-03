﻿So lief die angekündigte Blockade von „Extinction Rebellion“ am Straßburger Platz

Am Donnerstagmorgen blockierte eine angezeigte Versammlung der Gruppe „Extinction Rebellion“ den Verkehr in der Dresdner Innenstadt. Mehrfach stellten sich die rund 15 Teilnehmer für jeweils sieben Minuten auf Straßen rund um den Straßburger Platz.

Dresden. Am Donnerstagmorgen hat die Gruppe „Extinction Rebellion“ den Verkehr am Straßburger Platz mehrfach kurzzeitig blockiert. Die Aktion wurde im Vorfeld angekündigt und bei der Versammlungsbehörde der Stadt angezeigt.

Gegen 8.15 Uhr begann die Demonstration mit der Blockade der Lennéstraße in Richtung Straßburger Platz. Etwa 15 Menschen stellten sich dabei für sieben Minuten auf die Fahrbahn. Danach wechselten sie die Position mehrfach und hinderten den Verkehr auf den Straßen rund um den Straßburger Platz kurzzeitig an der Weiterfahrt. Die Demonstranten verteilten außerdem Flyer und Süßigkeiten an die wartenden Autofahrer. Gegen 8.50 Uhr endete die Versammlung.

„Wir stören weiterhin regelmäßig den Verkehr in Dresden“

Die Straßenbahnen waren durch den Protest nicht betroffen, auch Radfahrer konnten an der Blockade vorbeifahren. Beamte der Dresdner Polizei waren während der Demonstration vor Ort, es kam zu keinen Angriffen oder versuchten Blockadedurchbrüchen.

„Wir stören weiterhin regelmäßig den Verkehr in Dresden, weil das Thema Klimakrise in der öffentlichen Aufmerksamkeit bleiben muss. Wie an der Kreuzung für kurze Zeit der Verkehr eine Pause verordnet bekommt, genauso braucht es auch eine Denkpause für unsere Gesellschaft“, erklärte der Dresdner Klimaaktivist Christian Bläul bereits am Vortag.

Bekannte Methode der Demonstranten

Die bei der Versammlungsbehörde angezeigten Kurzblockaden von „Extinction Rebellion“ sind keine Neuheit in Dresden. Bereits am 23. Februar demonstrierte die Gruppe mit dieser Methode vor der Zentrale des Versorgungsunternehmens „SachsenEnergie“ am Hauptbahnhof. Auch Ende Januar machte die Gruppe mit einer Sieben-Minuten-Blockade am Elbepark auf ihre Forderungen aufmerksam.