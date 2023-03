﻿Strahlentherapie am Universitätsklinikum Dresden für das Herz

Für den Patienten gab es keine erfolgversprechende Therapie mehr. Bis seine Ärzte neue Wege gingen: Am Universitätsklinikum Dresden wurde ein 72-jähriger herzkranker Patient mit einer Strahlentherapie behandelt.

Dresden. Mediziner aus der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden haben erstmals einen Patienten mit schweren Herzrhythmusstörungen mittels Strahlentherapie behandelt. Bei dem 72-Jährigen, der an einer strukturellen Herzerkrankung – der sogenannten nicht-ischämischen Kardiomyopathie – leidet, konnten die Mediziner mit Photonen die für die Störungen kritischen Areale im Herzen „lahmlegen“. Das teilte das Klinikum am Dienstag mit.