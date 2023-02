﻿S2 mit Reichsbahn-Waggon darf nicht in den Dresdner Flughafenbahnhof

Die Probleme bei der S-Bahn Dresden dauern an. Am Dienstag erreichten nicht alle Züge ihr Ziel, weil ein alter Reichsbahnwaggon im Einsatz war und dieser keine Zulassung für den Tunnelbahnhof unter dem Dresdner Flughafen hat.

Dieser Zug wird sein Ziel Dresden-Flughafen nicht erreichen. Hinter der Lok hängt ein alter Reichsbahnwagen, der nicht in den Tunnelbahnhof am Flughafen Dresden fahren darf.

Dresden. Fehlendes Personal und kaputte Waggons: Die Probleme bei der S-Bahn Dresden dauern an. Am Dienstag konnten nicht alle Züge der Linie S2 in den Flughafenbahnhof fahren. Der Grund war der Einsatz eines älteren Waggons aus Reichsbahn-Zeiten. Dieser hat keine Zulassung für den Tunnelbahnhof unter dem Terminal.

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn konnte zunächst keine Angaben machen, wieso dieser betagte Wagen auf der S2 im Einsatz war und wie viele Fahrten betroffen waren. Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) bestätigte die Einschränkungen. DB Regio habe den VVO jedoch nicht darüber informiert, so ein Verbundsprecher. Man gehe deshalb davon aus, dass der Verkehr am Mittwoch wieder störungsfrei laufe. Der betroffene Zug mit dem alten Waggon musste am Haltepunkt Grenzstraße wenden. In der Online-Fahrplanauskunft hieß es, der Halt Flughafen entfalle.

Wartungsrückstau im Bahnwerk Dresden-Altstadt

Die S2 ist in der Hauptverkehrszeit planmäßig mit vier Zügen zwischen Pirna und Dresden-Flughafen unterwegs. In den Tunnelbahnhof am Flughafen, der von Eisenbahnern scherzhaft als Mauseloch bezeichnet wird und Fluggästen direkten Zugang zu den Abfertigungsschaltern ermöglicht, dürfen nur Schienenfahrzeuge mit bestimmter technischer Ausrüstung. Sie benötigen beispielsweise eine Notbremsüberbrückung.

Bereits in den vergangenen Tagen war ein älterer Waggon mit Reichsbahnvergangenheit bei der S-Bahn Dresden aufgetaucht. Er wurde allerdings auf der S3 Richtung Tharandt eingesetzt, nachdem zuvor dort zeitweise eine Lok mit nur einem Waggon unterwegs war.

Üblicherweise kommen alte Wagen ohne Klimaanlage höchstens noch als Verstärker in Zügen der S1 (Schöna-Meißen) zum Einsatz, etwa Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten oder zu den Weinfesten in Radebeul und Meißen. Seit Monaten hat DB Regio mit Wartungsrückstau im Bahnwerk Dresden-Altstadt zu kämpfen. Klimatisierte Waggons, wie sie die Verkehrsverträge eigentlich zwingend fordern, warten auf Reparatur.