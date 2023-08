Stimmen zur Ansiedlung von TSMC in Dresden: Erfolg und Herausforderung

Dresden. Die Entscheidung des weltgrößten Halbleiterherstellers TSMC für ein Werk in Dresden hat in der Landeshauptstadt große Freude ausgelöst. Zugleich verwiesen Vertreter aus Politik und Wirtschaft aber auch auf Herausforderungen hin, die sie mit sich bringt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) erklärte: „TSMC in Dresden ist noch einmal ein Turbo-Boost für unseren Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. Wenn sich ein Weltmarkt- und Technologieführer im globalen Wettbewerb für Dresden entscheidet, sagt das auch viel über die bisherige Entwicklung und Bedeutung unseres Hochtechnologiestandortes.“ Das einzigartige Ökosystem aus hochinnovativen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen habe eine immer stärkere Anziehungskraft entfaltet.

„Heute dürfen wir mit all unseren Partnern in Stadt und Land kurz innehalten und uns über diesen Erfolg freuen“, so Hilbert. Ab morgen werde die intensive Ansiedlungsarbeit entschlossen und mit ganzer Kraft fortgesetzt. Er verwies zugleich darauf, dass „die sensationelle Entwicklung der Halbleiterindustrie“ einen erheblichen Infrastrukturausbau im Dresdner Norden erfordere. Die Landeshauptstadt treibe die Ertüchtigung mit den zuständigen Ämtern und Versorgern intensiv voran. Hilbert: „Auch für die absehbar steigende Nachfrage nach ÖPNV- und Wohnungsangeboten gilt es nun umso intensiver, tragfähige Lösungen zu entwickeln.“

Hilbert: „Entscheidung für Dresden hat weltweiten Einfluss“

Hilbert erklärte, er gehe davon aus, dass im Dresdner Norden inklusive Zulieferern rund 10.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Er kündigte an, die Wohnraumfrage zu einem zentralen Thema des Dresdner Auftritts auf der Immobilienmesse Expo Real zu machen: „Wir wollen ein Signal in den Immobilienmarkt senden, dass es sich auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten lohnt, hier zu investieren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die nun beschlossene Investition von TSMC mit Bosch, Infineon und NXP, so Dresdens OB, werde die künftige Geschichte der Halbleiterentwicklung auf viele Jahre maßgeblich prägen und weltweiten Einfluss haben. Neben dem taiwanesischen Unternehmen, das 70 Prozent hält, sind die drei anderen Partner mit je zehn Prozent am gemeinsamen Unternehmen „European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH“ beteiligt und werden auch in ESMC investieren. Der Grund dafür, dass das in Dresden so gut funktioniere, sei die Vertrauensbasis zwischen Stadt, Investoren, Bundes- und Landesregierung.

IHK-Präsident Sperl: Strategisch wichtiger Schritt

Andreas Sperl, Präsident der Industrie- und Handelskammer Dresden, sieht in der Ansiedlungsentscheidung „das Signal für Deutschland als Industriestandort, gerade angesichts der aktuellen Diskussionen um die künftige Ausrichtung.“ Sie beweise, dass Silicon Saxony sich als globales Markenzeichen etabliert habe, das für Investorenfreundlichkeit, Wachstumsperspektiven und erfolgreiche Kooperationen stehe.

Der Neubau, so Sperl, sei auch strategisch ein wichtiger Schritt auf dem Weg, in der EU bis 2030 einen Anteil von 20 Prozent an der globalen Halbleiterproduktion zu erreichen, um unabhängiger von globalen Lieferketten und geopolitischen Unwägbarkeiten zu werden.

Handwerkskammer: Beim Thema Fachkräfteentwicklung und Zuwanderung vorankommen

Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden, bezeichnete die Ankündigung zum Bau der neuen Halbleiterfabrik als einen großen Tag für Sachsen: Von der milliardenschweren Investition durch den weltweit umsatzstärksten Halbleiterhersteller werde direkt und indirekt auch das ostsächsische Handwerk profitieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Mittel- und langfristig, so Dittrich, werde die Stärkung von Silicon Saxony erhebliche positive Effekte für die Handwerksbetriebe nach sich ziehen. „Gleichzeitig müssen wir jetzt beim Thema Fachkräfteentwicklung und gesteuerter Zuwanderung von Fachkräften vorankommen“, fordert er.

IG Metall: Werden uns für gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne stark machen

Stefan Ehly, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Dresden und Riesa und Mitglied im Aufsichtsrat bei Infineon am Standort Dresden bescheinigt dem Halbleiter-Standort Dresden einen weiteren Gewinn an Kraft und Profil. Er kündigte an, dass sich die IG Metall gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in den neuen Werken für gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne stark machen werde. Dazu gehörten eine tragfähige Mitbestimmung und perspektivisch auch Tarifverträge. Sachsen habe viele gut ausgebildete Fachkräfte zu bieten. „Mit guten Löhnen und Arbeitsbedingungen kann es gelingen, sie für die neuen Werke zu gewinnen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Panter: „Investition ist das Ergebnis guter Arbeit“

Dirk Panter, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, betonte: „Dass hier nun 10 Milliarden Euro investiert werden, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis guter Arbeit: der Fachkräfte vor Ort, die seit Jahren in Mikroelektronik und Automobilindustrie mit ihrer Leistung den hervorragenden Ruf Sachsens untermauern, aber auch der Politik, die mutig in den Wandel unserer heimischen Industrie investiert“. Hier werde in wichtigen Zukunftsbranchen ein Vorsprung Ost erarbeitet und der Halbleiter- und Automobilstandort gestärkt.

ifo-Experte Ragnitz: Ausbildungskapazitäten ausbauen

Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter der ifo Niederlassung Dresden, bekräftigte auf DNN-Anfrage seine Auffassung, die hohen Fördersummen für Chipwerke seien eher politisch als ökonomisch sinnvoll. Mit Blick auf Konkurrenz um Fachkräfte durch die neue Ansiedlung hob er die Notwendigkeit eines Zuzuges und des Ausbaus von Ausbildungskapazitäten hervor. Die Perspektiven dafür im Raum Dresden sehe er jedoch weit weniger skeptisch als bei der Intel-Ansiedlung in Magdeburg.

DNN