Stichwort: Das Grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss

Dresden. Das Dresdner Grüne Gewölbe zählt zu den bedeutenden und ältesten Kunstsammlungen der Welt. Es befindet sich im Westflügel des Dresdner Residenzschlosses. Präsentiert werden mehrere tausend Meisterwerke der Juwelier- und Goldschmiedekunst von der Renaissance bis zum Klassizismus. Die Sammlung geht auf den sächsischen Kurfürsten August den Starken (1670-1733) zurück. Er ließ die barocke Schatzkammer zwischen 1723 und 1730 anlegen. Heute gehört sie zu den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD).

Seit 2006 wird die Sammlung wieder am historischen Ort im Residenzschloss präsentiert. Im Zweiten Weltkrieg waren die Kunstgegenstände des Grünen Gewölbes ausgelagert und später von der Roten Armee beschlagnahmt worden. Erst 1958 wurde die Sammlung zurückgegeben. Von 1959 bis 2004 war sie im Dresdner Albertinum zu sehen.

Grünes Gewölbe in Dresden: 3.000 Kunstwerke in acht Räumen

Das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Dresdner Schloss in der Altstadt wird seit vielen Jahren wieder aufgebaut. In die bereits sanierten Flügel sind mehrere Sammlungen der SKD eingezogen. Das Historische Grüne Gewölbe im Erdgeschoss umfasst rund 3.000 Kunstwerke in acht Räumen. Vom Bernsteinkabinett führt der Besucherweg ins Elfenbeinzimmer und weiter in das Weißsilberzimmer und das Silbervergoldete Zimmer. In einem Pretiosensaal werden vergoldete Gefäße mit Edelsteinen und kostbare Naturalien wie Straußeneier und Bergkristalle gezeigt. Eine Etage höher befindet sich das Neue Grüne Gewölbe mit Hunderten besonderen Einzelstücken.

Konsequent wurde bei der Neueinrichtung der sächsischen Schatzkammer weitestgehend auf Vitrinen verzichtet. Die meisten Objekte stehen frei auf Konsolen vor aufwendig gestalteten Wänden. Nur im Juwelenzimmer, dem Highlight der Schatzkammer, liegen die Schmuckstücke unter Glas, darunter komplette Juwelengarnituren mit bis zu 40 Teilen. Dort drangen Diebe am 25. November 2019 ein und stahlen 21 Schmuckstücke mit rund 4.300 Diamanten und Brillanten. Der Wert der Kunstwerke wird auf rund 113 Millionen Euro geschätzt.

Der Name Grünes Gewölbe leitet sich von den ehemals malachitgrün gestrichenen Säulen und Kapitellen der ursprünglichen Schatzkammer August des Starken her. Schon 1724 war die Sammlung öffentlich zugänglich.

Von epd