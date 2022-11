﻿Steuerschätzung: Auf Dresden regnen Millionen herab

Inflation heißt steigende Preise und ist schlecht für die Menschen. Aber gut für die öffentliche Hand, weil steigende Preise höhere Steuereinnahmen versprechen. Dresden kann sich über Zusatzmillionen freuen. So will der Oberbürgermeister das Geld ausgeben.

Dresden. Krise? Welche Krise? Frohe Kunde hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Freitagmorgen zu verkünden: Dresden kann mit zusätzlichem Geld rechnen. Da hat die Verwaltung schon einen Rekordhaushalt für 2023/2024 mit jeweils mehr als zwei Milliarden Euro Ausgaben aufgestellt, doch es kommt immer noch ein stattlicher Millionenbetrag oben drauf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

52 Millionen Euro mehr in diesem Jahr

Wobei die Ursache für den Geldsegen eher wenig erfreulich ist: Inflation heißt steigende Preise und damit steigende Steuereinnahmen. Der Bund nimmt mehr Geld ein und Dresden wird es auch tun. Schon in diesem Jahr klingeln fast 52 Millionen Euro mehr in der Kasse, als Finanzbürgermeister a.D. Peter Lames (SPD) im September im Finanzzwischenbericht vorhergesagt hat, erklärte Hilbert.

Der OB versucht sich als Mahner

Lames war von einer schwarzen Null ausgegangen und ist seit Oktober nicht mehr im Amt, so dass sich der Oberbürgermeister in der Rolle des Mahners versuchen musste: Die Risiken seien groß. Deutschland stehe vor einer Rezession, die Versorgungssicherheit bei Energie sei gefährdet, der Bund schraube am Steuerrecht mit Konsequenzen für die Kommune, die Gewerkschaften würden hohe Tarifsteigerungen fordern. Das alles sei geeignet, die gute Kassenlage ins Gegenteil zu verkehren, so „Kämmerer“ Hilbert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadtrat hat schon Millionen ausgegeben

Vom Überschuss hat der Stadtrat schon 2,8 Millionen Euro für die städtische Wohnungsbaugesellschaft und 3 Millionen Sachkosten für den Kauf von Vonovia-Wohnungen ausgegeben, mit 15 Millionen Euro setzt Hilbert den Mehrbedarf für die Unterbringung von Asylbewerbern an. So dass 31 Millionen im Topf bleiben. 2023 könnten gut 25 Millionen Euro mehr als erwartet in die Kasse fließen und 2024 rund 14,5 Millionen Euro.

Geld für die Nossener Brücke

Hilbert hat Vorstellungen, wie das Geld ausgegeben werden kann und manchmal auch muss. Der Kommunale Sozialverband Sachsen braucht deutlich mehr Geld als erwartet, Dresden muss nächstes Jahr 6,45 Millionen Euro mehr als geplant ausgeben und ab 2024 sogar 12,65 Millionen Euro pro Jahr. Zweitgrößter Posten ist die Sanierung der Nossener Brücke, für die Hilbert 2026/2027 rund 29 Millionen Euro abzweigen will.

Technik für die Waldbrandbekämpfung

Der OB will die Sanierung des Neuen Rathauses am Dr.-Külz-Ring beschleunigen, Mehrkosten beim Schulhausbau ausgleichen, die Planungen für das Umweltvorhaben „Blaues Band Geberbach“ vorantreiben, die Feuerwehr mit Technik für die Waldbrandbekämpfung ausstatten, Großveranstaltungen wie das Elbhangfest besser fördern und auch die konsumtive Sportförderung um 310 000 Euro pro Jahr aufstocken. Für die Erschließung des Nordraums – Wasser und Abwasser für die Chipindustrie – plant der OB zusätzliche Millionen und für die Fachkräftestrategie 300 000 Euro pro Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

20,1 Millionen Euro für den Stadtrat

20,1 Millionen Euro aber lässt Hilbert bewusst für den Stadtrat übrig. „Es gab in den Ausschüssen Diskussionen darüber, ob wir ausreichend Krisenvorsorge eingeplant haben in den verschiedensten Bereichen. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, Mittel in die Hände der Finanzpolitiker zu geben.“ Am Montag stellt der OB seine Überlegungen auf einer Sondersitzung des Finanzausschusses vor.

Zastrow: Erhöhung der Parkgebühren zurücknehmen

FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow hat bereits einen Verwendungsvorschlag für die Zusatzmillionen: „Ich würde die geplante Erhöhung der Parkgebühren zurücknehmen“, erklärte Zastrow gegenüber DNN. Die Linke-Stadtratsfraktion will dagegen Kürzungen im Sozial- und Jugendbereich verhindern, kündigte Finanzpolitiker Tilo Kießling an. „Die Bereiche, die den Menschen im Alltag Sicherheit geben und sie im Notfall unterstützen, dürfen nicht geopfert werden. Das Unterstützungsniveau für kulturelle Träger und Sportvereine müssen wir ebenfalls erhalten und an die aktuellen Kosten anpassen.“