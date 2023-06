﻿„Wieso muss man ein totes Kind fotografieren?“ – Sternenkindfotografin Katharina Dausch erzählt

Dresden. Geschwollen, bläulich angelaufen, runzelig und dabei ganz zart sind die vier Füßchen auf den Fotos. Jeder von ihnen nicht größer als ein Pflaumenkern. Trotzdem sind schon erste Unterschiede erkennbar: Die Zehen des Jungen sind etwas größer als die seiner Schwester, und stehen etwas weiter auseinander. Sie werden nie den Boden berühren. Die Zwillinge Freyr und Freya Dausch sind tot geboren, sogenannte Sternenkinder.

Die Fotos der vier Füßchen stehen in Katharina Dauschs Wohnzimmer, auf einem Regalbrett direkt neben dem Esstisch. Die Mutter der Zwillinge will, dass jeder sie dort sehen kann. Ein Foto von Fjell, ihrem dritten "Sternchen", steht daneben. Familie Dausch trauert um drei Kinder: Von zwei Zwillingsschwangerschaften ist Fjells Bruder Ubbe das einzige überlebende Geschwister.

Das erzählt Katharina Dausch bei einem Besuch in einem der versteckteren Cafés der Dresdner Innenstadt. Die dunkelhaarige Frau mit braunen Augen hinter einer schwarzen Brille spricht ruhig, mit bedachtsam gewählten Worten, und ohne, dass man sie viel fragen müsste. Zwischendurch bestellt sie das vegane Gulasch und einen Kaffee – aber sie kommt gar nicht richtig zum Essen.

„Das macht nichts“, sagt sie. Zu viel gibt es zu erzählen, über ihre Kinder, über die Geschichte ihres Verlustes. Und über ihr Ehrenamt: Seit einigen Monaten fotografiert Dausch für die gemeinnützige Initiative „Dein Sternenkind“ (DSK) Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind.

Ein Foto als Zeugnis, Eltern zu sein

2021 kamen laut Bundesamt für Statistik in Deutschland mehr als 3400 Kinder tot zur Welt. Seit Jahren steigt diese Zahl leicht an – in der Statistik werden allerdings nur Kinder erfasst, die mehr als 500 Gramm wiegen. Nach Schätzungen von Dein Sternenkind liegt die Gesamtzahl bei mindestens 8000 bis 9000 Sternenkindern. Die 2013 gegründete Stiftung vermittelt ehrenamtliche Fotografen an betroffene Eltern. „Das erste und letzte Bild“ lautet ihr Slogan. Die Gründe für ein solches Bild stehen auf ihrer Website: „Als Zeugnis für die Existenz – oder auch den Tod – des kleinen Menschen. Als Zeugnis Eltern zu sein. Als Hilfe, um die Trauer mit anderen Teilen zu können.“ Die Liste geht noch weiter. Für die Eltern sind die Bilder kostenlos, die Fotografinnen und Fotografen tragen alle Kosten selbst.

Wenn zwischen Chemnitz und Dresden ein Kind tot zur Welt kommt oder ein Neugeborenes stirbt, erfährt Dausch über eine Alarm-App auf ihrem Handy davon. In einem Forum stehen alle bekannten Details zum Fall, über den Messenger der App können die Fotografen und Fotografinnen sich abstimmen, wer einen Auftrag übernimmt. Wenn Katharina selbst auf den grünen Haken gedrückt hat, setzt sie sich in ihr Auto und fährt zur Klinik. In einem schwarzen Rucksack transportiert sie ihre Kamera und die Objektive, in einer Tragetasche aus grauem Filz hat sie Dekorationsgegenstände und Kinderkleidung in allen Größen dabei – der kleinste Einteiler ist nicht länger als zehn Zentimeter.

„Ich denke, dass Detailaufnahmen unglaublich wichtig sein können für die Eltern“

Im Krankenhaus haben die Schwestern das verstorbene Kind in einer Kühlvorrichtung aufbewahrt. Sie bringen es dorthin, wo gerade Ruhe und Platz ist zum Fotografieren – oft im Kreißsaal selbst, im Dresdner Uniklinikum gibt es einen kleinen Vorraum, der sich gut eignet. Dort kann Katharina Dausch ihre weiße Kuscheldecke ausbreiten und das Kind darauflegen. Das sieht meist aus wie ein ganz gewöhnliches Neugeborenes, erklärt sie. Nur bei den früheren Schwangerschaftswochen stimmt die Größe noch nicht ganz. Und die Haut ist noch durchsichtig, Gefäße und Knochen schimmern hindurch.

Dann schraubt Katharina Dausch ihr Makroobjektiv auf die schwarze Sony-Kamera und beginnt, zu fotografieren: Die Hände, die Füße, die Nase, die Ohren, den Mund. „Ich denke, dass Detailaufnahmen unglaublich wichtig sein können für die Eltern“, erklärt sie. „Damit man eines Tages sagen kann: ’Guck doch mal, sie hatte meine Nase, oder deinen Mund.’“ Verletzungen oder Verfärbungen kaschiert sie mit einer der weißen Federn, die sie immer dabeihat.

Wenn das Kind nackt ist, zieht sie ihm zuletzt etwas an. „Gerade die kleineren Wochen sind oft nur in Windeln gewickelt“, sagt sie. „Das finde ich nicht schön. Ich finde, jedes Kind hat seine eigenen Sachen verdient.“ Dann macht sie, wenn der Zustand des Kindes es zulässt, noch einige Ganzkörperaufnahmen. Dafür legt sie kleine Sterne aus Holz oder aus Perlen gefädelte Engel in eine Hand oder neben den Körper. Identische Gegenstände schickt sie den Eltern später gemeinsam mit den fertigen Bildern als Andenken zu.

„Ihr habt doch das Gleiche erlebt“

Manchmal braucht Dausch auch ihr Weitwinkelobjektiv. Dann, wenn die Eltern mit im Raum sind. „Wenn sich die Familie einen stillen Beobachter wünscht, fotografiere ich eher aus dem Hintergrund“, erzählt sie. So entstehen Bilder, auf denen die Eltern ihr Kind gleichzeitig kennenlernen und sich verabschieden, sich gegenseitig Halt geben, gemeinsam trauern. Katharina Dausch kann von vielen Erlebnissen berichten, die sie mit Eltern in dieser Ausnahmesituation hatte. „Man weiß, was in dem Moment in den Köpfen abgeht", sagt sie. „Das ist Fluch und Segen zugleich: Es kann für mich als Fotografin hilfreich sein, aber es kann auch nach hinten losgehen.“ Wenn es beispielsweise um Zwillinge gehe, beschäftige ein Einsatz sie oft noch lange danach.

„Viele meinen: ’Um Gotteswillen, warum musst du das jetzt machen? Ihr habt doch das Gleiche erlebt’“, erzählt Dausch. „Aber genau deswegen doch.“ Freya und Freyr kamen mit zehn Tagen Abstand auf die Welt, zwei unterschiedliche Sternenkindfotografen nahmen ihre letzten Bilder auf. Beide blieben eng mit der Familie in Kontakt, fieberten mit, als Katharina wieder schwanger wurde. Und standen zur Verfügung, als auch Fjell es nicht schaffte.

Der Gedanke, selbst Sternenkindfotografin zu werden, ließ Dausch lange nicht los, erzählt sie – „Aber es war mir zu früh. Das wäre nach hinten losgegangen.“ Zum Verarbeiten der Ereignisse nahm sie sich ein Jahr Trauerzeit. Dann bat eine Bekannte sie, ihr bei der Geburt ihres im Mutterleib gestorbenen Kindes beizustehen. Dausch sagte zu. „Es tat mir unendlich leid, und natürlich flossen auch bei mir die Tränen. Aber ich wusste, das kann ich von unserer eigenen Geschichte abgrenzen“, erklärt sie. Noch in derselben Nacht schickte sie ihre Bewerbung für Dein Sternenkind ab.

Mittlerweile hat Katharina Dausch mehr als 30 Einsätze für DSK hinter sich. Bis heute stößt sie damit in ihrem Umfeld auf Unverständnis, vor allem bei älteren Menschen. „Viele fragen: ’Wieso muss man denn ein totes Kind fotografieren?’“, erzählt sie. „Weil die sich nicht vorstellen können, dass die Bilder für die Eltern wichtig sind. Viele haben auch gesagt, der Fjell war ja noch kein richtiges Baby.“

Es gibt ein Foto von Fjell Dausch, drei Tage bevor er starb. Sein schmales Gesicht schaut zwischen Schläuchen und Kabeln hervor, mit halb geöffneten Augen sieht er die Betrachterin an. Fünf Wochen ist er alt geworden. Es gab keine Anzeichen, dass das Frühchen es nicht schaffen würde, erzählt Katharina Dausch – bis Fjell plötzlich einen septischen Schock erlitt. Einige Tage später stellten die Ärzte den Hirntod fest.

Gemeinsam mit ihrem Mann David hielt Katharina Dausch ihren Sohn in den Armen, während die Geräte abgestellt wurden. Auf den Bildern, die ein DSK-Fotograf gemacht hat, sieht man Fjells kleine Hände, seine Füße, eine weinende Katharina, die seinen Kopf streichelt. Sie bewahrt die Fotos in einem kleinen weißen Album auf, das sie ins Café mitgebracht hat. Genau wie die Fotos ihrer ersten Sternenkinder Freyr und Freya. „Dass es das bis vor zehn, zwanzig Jahren nicht gab, und die Eltern einfach nichts hatten, ist eine Vorstellung, mit der ich nicht umgehen kann“, sagt sie heute.

Wann ist ein Kind ein Kind?

Der Begriff „Sternenkind“ ist noch recht jung. Vor rund 20 Jahren bezeichnete man die Kinder, die heute auch Schmetterlingskinder oder Engelskinder genannt werden, als Tot- oder Fehlgeburten. Sie wurden nicht begraben, sondern landeten im Klinikmüll. Und den Eltern blieb meist kein greifbarer Beweis, dass es sie je gegeben hatte. Die Bewegung aus betroffenen Familien, die sich gegen diese Einstufung ihrer verlorenen Kinder wehrte, geriet spätestens in den 2000er-Jahren in den Blick einer breiteren Öffentlichkeit. Seit einer erfolgreichen Petition eines Elternpaares im Jahr 2013 können Eltern ihr Sternenkind beim Standesamt anmelden und eine Sterbeurkunde erhalten – unabhängig vom Gewicht oder der erreichten Schwangerschaftswoche. Zuvor war das nur bei Kindern möglich, die mehr als 500 Gramm wogen.

Tot- und Fehlgeburten heißen heute außerhalb des Klinik-Kontexts oft „kleine“ oder „stille“ Geburten. Und es sind viele, meist ehrenamtliche Initiativen entstanden, an die sich Sterneneltern wenden können. In Dresden gibt es auf dem Neuen Katholischen Friedhof in der Friedrichstadt eine „Wiese der Sternenkinder“, auf der Eltern ihre Kinder bestatten lassen können – auch Freyr und Freya Dausch sind dort beerdigt. Eine Havelländerin fertigt Armbänder, an denen sich Sterneneltern gegenseitig erkennen können.

Und Katharina Dausch kann von einer riesigen Community hilfsbereiter Menschen berichten: Eine Freundin fädelt die Perlenengel für Dauschs Einsätze zusammen, zwei Bekannte nähen regelmäßig neue Babykleidung, Fotografenfreunde spenden USB-Sticks und Equipment, die Amazon-Wunschliste für die benötigten Gegenstände wird regelmäßig von Spendern leergekauft.

Auf ihren Einsätzen spricht Katharina Dausch mit den Eltern nicht über ihre eigenen Sternenkinder, sagt sie. „Weil das da nicht hingehört. Es ist ja ihre Geschichte.“ Meistens entsteht aber trotzdem ein Gespräch – wenn die Klinikräume besonders gut geheizt sind, und Dausch ihre Jacke auszieht. Dann kann man ihre Tattoos nicht übersehen. Von jedem ihrer drei verstorbenen Kinder hat sie sich einen Fußabdruck auf die Unterarme stechen lassen. „Dann kommen Fragen“, erzählt sie. „Wenn die Eltern fragen, ist das okay.“

Tattoos auf Dauschs Unterarmen erinnern an ihre verstorbenen Kinder. © Quelle: Linde Gläser

Katharina Dausch trägt ihre Trauer nach außen, nicht nur auf ihrer Haut, auch im Gespräch und auf Social Media. Für sie sei das die beste Bewältigungsstrategie, erzählt sie: „Instagram hat mir unglaublich geholfen.“ Vom Tod der Zwillinge, der Freude über die erneute Schwangerschaft, der Geburt von Ubbe und Fjell, Fjells Tod und ihrer Trauer danach hat sie Bilder und Texte auf ihrem Instagramkanal hochgeladen. „Ich bereue diese Entscheidung nicht“, sagt sie. „Dieses Drüber-Reden ist unglaublich wichtig. Nur dann weiß man, man ist nicht alleine.“

Bei aller Trauer gibt es im Haushalt der Dauschs auch immer wieder Glücksmomente. Zum Beispiel, wenn Ubbe wieder einen neuen Meilenstein erreicht. Ihr Sohn ist gesund und entwickelt sich normal – sogar ein wenig schneller als der Durchschnitt, erzählt Katharina Dausch stolz. Gerade geht er seine ersten Schritte. Und tritt dabei in große Fußstapfen. „Er trägt indirekt eine Last auf seinen Schultern. Ich hoffe, dass er uns später nicht böse ist“, sagt Dausch. „Für uns wird Ubbe immer ein Zwilling bleiben.“

Internet https://www.dsk-stiftung.org/

