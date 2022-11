﻿Sterben wird in Dresden teurer

Dresdens Stadtrat muss in den nächsten Wochen über die neue Kalkulation für das Krematorium in Tolkewitz entscheiden. Dort steigen die Kosten für Energie, Personal und Technik unaufhaltsam. Das treibt die Preise in die Höhe.

Dresden. Inflation und steigende Preise machen auch vor dem Tod nicht Halt. In privaten Institutionen sind die Kosten für eine Einäscherung bereits um rund Viertel bis ein Drittel gestiegen – nicht nur, aber vor allem, weil Gas so extrem viel teurer geworden ist.

Gas für die Öfen ist fast 70 Prozent teurer geworden

Das trifft auch das Krematorium Tolkewitz, in dem jedes Jahr etwa 9000 Menschen eingeäschert werden – wenn nicht gerade ein Phänomen wie die Corona-Pandemie die Zahl der Toten dramatisch ansteigen lässt. Zwar liege derzeit die Preissteigerung für Strom noch bei "moderaten sechs Prozent", wie Albrecht Seifert vom Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft auf DNN-Anfrage mitteilt, doch bei Gas sei inzwischen "ein Zuwachs von fast 70 Prozent auszumachen – Tendenz weiter steigend". Allerdings stehe das Gas in ausreichendem Umfang "für den Regelbetrieb" zur Verfügung – Aufträge müssten daher nicht abgegeben werden.

Einsparpotenziale marginal

Einsparpotenzial sieht Seifert in Tolkewitz nur bedingt: Zwar strebe man durch modifizierte Schichtmodelle an, die Betriebsabläufe so zu modifizieren, dass über Temperaturabsenkungen etwas weniger Gas verbraucht werde. Doch „die erreichbaren Größenordnungen sind marginal“, erläutert er. Auch, weil der Erfolg „stark von der Verfügbarkeit des Personals“ abhängig sei. Abwärme nutzt das Krematorium schon länger – über einen Pufferspeicher heizt sie zum Beispiel die Feierhalle, Büros und Anbauten im Ost- und Westflügel.

Stadt will Öfen mit neuer Technologie ausrüsten

Mittelfristig aber werde „die Brennertechnologie bei der schrittweisen Erneuerung der Öfen umgestellt, wodurch eine Einsparung von rund 15 Prozent erreicht werden“ könne.

Wartung und Reparaturen bis zu 30 Prozent teurer

Zusätzlich zur Energie sei auch die Wartung der Öfen mittlerweile ein beträchtlicher Kostenfaktor: „Neben erheblichen Lieferengpässen und langen Wartezeiten durch Personalmangel liegen Preissteigerungen bei Wartungen und Reparaturen im Schnitt zwischen 20 bis 30 Prozent“, teilte Seifert mit.

Stadtrat beschließt in den nächsten Wochen neue Gebühren

Derzeit gilt noch die Entgeltordnung des Krematoriums in Tolkewitz. "Eine Vorlage zu deren Anpassung haben wir in die zuständigen Stadtratsausschüsse zur Beratung eingebracht. Diese wird anschließend dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt", so Seifert. Denn der aktuelle Kalkulationszeitraum für die Entgelte läuft Ende 2023 aus. Nach der neuen Entgeltordnung soll die Einäscherung eines Verstorbenen älter als 13 Jahre 207,91 Euro kosten und nicht mehr 154,72 Euro wie bisher. Die Nutzung der Kühlhalle kostet 16,35 Euro und nicht mehr 9,88 Euro pro Tag. Auch weitere Kosten wie für den Urnentransport oder die Verwahrung von Urnen im Krematorium sollen erhöht werden.

Bundesweit wird inzwischen für etwa drei Viertel aller Verstorbenen eine Einäscherung gewählt. Im Bereich des städtischen Eigenbetriebes Friedhofs- und Bestattungswesen lag Seifert zufolge der Anteil der Erdbestattungen 2021 und 2022 bei unter 2,5 Prozent.

Neue Kühlhalle in Tolkewitz

Nach dem Corona-Winter 2020/2021, in dem Verstorbene zur Einäscherung in andere Krematorien im Bundesgebiet transportiert werden mussten, hat das Städtische Friedhofs- und Bestattungswesen im Westgebäude des Krematoriums eine neue Kühlhalle zur zusätzlichen Lagerung und Kühlung von 80 Verstorbenen errichtet. Im Untergeschoss des Westgebäudes können weitere 100 Verstorbene gelagert werden.

Bestattungen um zehn Prozent teurer

Für Bestattungen insgesamt steigen die Preise ebenfalls. „Wie in allen Branchen ist auch bei da von rund zehn Prozent mehr auszugehen“, erklärt auf DNN-Anfrage Innungsobermeister Tobias Wenzel für die Landesinnung der Bestatter in Sachsen. Da Einäscherungen überwiegend in der Hand der jeweiligen Kommune lägen, sieht Wenzel hier Teuerungsspannen zwischen 50 und 100 Euro.