﻿Stellvertreter-Streit in Dresden eskaliert

Drei Vorschläge, aber keine Mehrheit in Sicht: Der Streit um die Stellvertreter des Oberbürgermeisters spitzt sich zu. Der Stadtrat wird am Donnerstag wohl keine Entscheidung treffen.

Dresden. Nach Lage der Dinge wird Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auch am Donnerstag auf der Stadtratssitzung keine Stellvertreter bekommen. Eine Einigung ist nicht in Sicht, es kursieren drei Vorschläge, für die Mehrheiten nicht in Sicht sind.