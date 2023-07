﻿Armutsfalle Pflegeheim: Wie sich eine Dresdnerin gegen die Kostensteigerung wehrt

Dresden. „Das Blaue vom Himmel haben sie uns versprochen“, sagt Andrea Schmidt, die eigentlich einen anderen Namen hat. Doch wenn sie über das Dresdner Pflegeheim spricht, in dem ihre über 80 Jahre alte Mutter wohnt, will sie anonym bleiben. Zu groß ist ihre Angst, dass sie Probleme bekommt mit dem Betreiber Alloheim. Medienberichte haben dem privaten Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf in den letzten Jahren nicht nur enorme Kostensteigerungen vorgeworfen, sondern auch desaströse Zustände in den Einrichtungen.

Kostenanstieg von über 1000 Euro in zwei Jahren

„Ich habe lange nach einem Platz gesucht und mir auch andere Heime angeschaut“, sagt Andrea Schmidt. Da ihrer Mutter Privatsphäre und ein gewisser Standard wichtig seien, habe sie sich für die Senioren-Residenz „In der Alten Mälzerei“ in Kleinzschachwitz entschieden. Dort hat die Seniorin ein Einzelzimmer mit eigenem Bad. Dass sie dafür auch mehr Geld ausgeben muss , sei ihr klar gewesen. Wie teuer es am Ende werden würde, nicht. Bei ihrem Einzug 2021 lag der Eigenanteil an den monatlichen Kosten (Pflegegrad 2-5) bei rund 2200 Euro. Im Mai 2022 folgte die erste Preiserhöhung um fast 500 Euro, nun rückwirkend zum Mai die zweite um etwa 600. Ein Anstieg von mehr als 1000 Euro in zwei Jahren.

Eigenanteile für Pflegeheimbewohner steigen nicht nur in Dresden

Ein Einzelfall ist das nicht. Die Eigenanteile für Pflegeheimbewohner steigen bundesweit in allen Einrichtungen und das jedes Jahr. Hintergrund sind steigende Kosten für Personal, Lebensmittel, Miete und Instandhaltung. Da die Zuzahlungen der Pflegekassen seit sieben Jahren stagnieren, müssen die Heimbetreiber die Mehrkosten an die Bewohner weitergeben. Davor muss der jeweilige Betreiber die neuen Pflegesätze mit den Kostenträgern verhandeln, also mit der zuständigen Pflegekasse und dem Träger der Sozialhilfe. Im Fall der Dresdner Senioren-Residenzen von Alloheim sind das die AOK und der Kommunale Sozialverband Sachsen. Beide haben auf DNN-Anfrage erklärt, dass sie der Kostenerhöhung zugestimmt haben.

Alloheim nennt Inflation und steigende Löhne als Kostentreiber

„Dieses vom Gesetzgeber vorgesehene Verfahren soll sicherstellen, dass die Entgelte die Kostensteigerungen bei der Pflege selbst, bei der Unterkunft und der Verpflegung widerspiegeln“, erklärt ein Alloheim-Sprecher auf DNN-Anfrage. Laut diesem sind die Preiserhöhungen der vergangenen Jahre größtenteils „auf die deutlichen Gehaltssteigerungen für Pflegekräfte vor Ort zurückzuführen“. So fordert das seit September 2022 geltende „Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung“ Arbeitgeber der Branche auf, ihre Pflegekräfte nach Tarif zu bezahlen oder wenigstens entsprechend des regionalen Durchschnittsgehalts. Zusätzlich nennt der Alloheim-Sprecher die Inflation und die damit verbundenen Preissteigerung bei Miete, Energie, Lebensmittel, Instandhaltung, Wartung und Sanierung als weiteren Kostentreiber.

„Wir können uns das auf Dauer nicht leisten“, sagt Andrea Schmidt, deren Mutter seit Mai rund 2900 Euro für ihren Platz in der Senioren-Residenz „In der Alten Mälzerei“ pro Monat hinlegen muss. Ohne den 2022 gesetzlich eingeführten „Leistungszuschlag für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtung“, der mit der Wohndauer im Heim steigt, wären es noch 400 Euro mehr.

Wer die Kosten für seinen Heimplatz wegen zu knapper Rente oder fehlenden Vermögens nicht allein bestreiten kann, hat in Deutschland Anspruch auf „Hilfe zur Pflege“, auch Sozialhilfe genannt. In Dresden hat die Zahl der Antragsteller aufgrund der steigenden Pflegeheimkosten klar zugenommen, wie die Stadt auf DNN-Anfrage mitteilt. Betroffene könnten die steigenden Einrichtungskosten nicht mehr in Gänze tragen und würden zunehmend Hilfe vom Staat in Anspruch nehmen müssen.

Verdi-Gewerkschaftssekretärin kritisiert unzureichende Pflegeversicherung

Für Manuela Schaar ein Beweis, dass das deutsche Pflegefinanzierungssystem nicht funktioniert. „1995 hat man die Pflegeversicherung eingeführt, um die Menschen aus der Sozialhilfe herauszuholen“, sagt die Gewerkschaftssekretärin von Verdi Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die auf den Bereich Pflege und Gesundheit spezialisiert ist. „Wir bräuchten eine neue, wirklich soziale Pflegeversicherung“, sagt Schaar. „Aber dazu hatte in der Politik noch keiner den Mut.“ Dabei sei allen klar, dass die aktuelle Pflegeversicherung nicht ausreiche. Die Gewerkschaftlerin weiß, dass das Thema Sozialhilfe für betroffene Senioren kein leichtes ist. Nicht wenige würden sich scheuen, überhaupt einen Antrag zu stellen. Angehörige müssten zudem viel Zeit in den Antrag stecken, sich ins Behördendeutsch einlesen, Wissen aneignen. Wer keine Angehörigen mehr hat, stehe mit seinen Sorgen oft allein da.

Viele Heimbewohner haben Angst, das Heim zu wechseln

„Wir haben schon überlegt, das Pflegeheim zu wechseln“, sagt Andrea Schmidt. „Aber die freigemeinnützigen Einrichtungen sind überlaufen, und eigentlich will ich meiner Mutter in ihrem Alter nicht noch einen Umzug antun.“ Wie Manuela Schaar von Verdi berichtet, hätten viele Heimbewohner Angst vor einem Wechsel und nähmen stattdessen die Kostenerhöhung stillschweigend hin. „Am Ende ist das Heim ja ihr Zuhause und sie sind auf die Pflege angewiesen.“

Eine andere Bewohnerin der Senioren-Residenz „In der Alten Mälzerei“, deren Tochter sich bereits 2022 aus Verzweiflung über die explodierenden Heimkosten bei den DNN gemeldet hatte, hat den Umzug im hohen Alter gewagt. Wie ihre Tochter, die auch anonym bleiben will, berichtet, sei ihre Mutter in eine städtische Einrichtung gewechselt, wo sie nun mehr als 1000 Euro weniger zahle als bei Alloheim.

Manuela Schaar (Verdi): „Immer hinterfragen, wie sinnvoll es ist, mit der Pflege von Menschen Gewinn zu machen“

Dass die Eigenanteile in den Pflegeheimen so unterschiedlich hoch ausfallen, liegt laut Gewerkschaftlerin Manuela Schaar nicht nur an der unterschiedlichen Ausstattung. „Das Problem ist, dass sich private Betreiber, anders als kommunale und freigemeinnützige, einen Gewinn einpreisen können, wenn sie in die Verhandlungen über die neuen Pflegesätze gehen.“ Zu Ende gedacht hieße das: Muss ein Heimbewohner Sozialhilfe beantragen, weil seine eigenes Geld nicht reicht, finanziert der Steuerzahler den Gewinn des Heimbetreibers mit. „Man sollte immer hinterfragen, wie sinnvoll es ist, mit der Pflege von Menschen Gewinn zu machen“, sagt Manuela Schaar. Wenn es nach ihr geht, gäbe es nur noch Pflegeheime unter kommunaler und freigemeinnütziger Trägerschaft.

Andrea Schmidt will die Preissteigerung von Alloheim nicht hinnehmen und hat sich an den BIVA Pflegeschutzbund gewandt, der seit 1974 Pflegebedürftige berät und sich für deren Rechte einsetzt. Besonders seit Mitte letzten Jahres, als die bessere Bezahlung von Pflegekräften gesetzlich beschlossen wurde, haben er und seine Kollegen „teils sehr massive Entgelterhöhungen zur Prüfung vorgelegt bekommen“, berichtet Markus Sutorius, der als Referent für Recht beim BIVA arbeitet. Die größte, von den Pflegekassen abgesegnete Erhöhung habe bei rund 1200 Euro monatlich gelegen. Ähnlich wie Manuela Schaar von Verdi ist man sich auch beim BIVA über die Systemfehler in der Branche bewusst: „Schlechte Pflege, bedingt durch zu wenig Personal“, sagt Markus Sutorius, „kann überproportional hohe Gewinne abwerfen.“

