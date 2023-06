Der Immobilienmarkt kriselt. Doch in Dresden hat jetzt ein prominentes Unternehmen eine prominente Immobilie in Bestlage erworben. Das sind die Details.

Dresden. Wichtiges Signal für den kriselnden Immobilienmarkt in Dresden: Eine Top-Immobilie in der besten Lage der Stadt hat einen neuen Besitzer: Die Commerz Real hat für ihren offenen Immobilienfonds Hausinvest das 4-Sterne-Hotel „Steigenberger Hotel de Saxe“ auf dem Neumarkt mit 185 Zimmern erworben. Das teilte ein Unternehmenssprecher am Freitag mit.