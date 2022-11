Steht in Dresden der hässlichste Weihnachtsbaum Deutschlands?

alle Jahre wieder rücken sie in den Fokus von Dresdens Bewohnern und Gästen: die Weihnachtbäume auf den öffentlichen Märkten der Stadt. In dieser Saison hat es eine Fichte auf dem Neumarkt geschafft, die in den sozialen Medien den unrühmlichen Titel „Deutschlands hässlichster Baum“ erhalten hat.

Ein ziemlich kahler Nadelbaum ziert derzeit den Neumarkt. © Quelle: xcitepress/Benedict Bartsch

„Den muss man sich mit Glühwein schöntrinken“ oder „So hässliche gab es nicht mal zu DDR-Zeiten“ heißt es über die lichte Fichte. Immerhin: Der viel gescholtene Baum ist nur einer von 13, die am Fuße der Frauenkirche für Adventsstimmung sorgen. Jetzt lesen

Die häufigste Frage, die wir hören, ist: Wann komme ich hier raus? Sven Mania Projektleiter Unterbringung bei der Stadtverwaltung, über die Situation der Flüchtlinge in der Messe Dresden

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz im Sinkflug: Hat Corona seinen Schrecken verloren? Die Zahl der Neuinfektionen ist moderat, die Inzidenz bewegt sich zum Wochenbeginn im zweistelligen Bereich. Jetzt lesen

China meldet ersten Corona-Todesfall seit sechs Monaten: China hat am Sonntag erstmals seit knapp knapp sechs Monaten einen Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der offiziell gemeldeten Corona-Toten in China auf 5227. Das Land verfolgt noch immer eine Null-Covid-Politik mit Lockdowns von Millionenstädten und strengen Maßnahmen. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Modath Hamid aus Syrien in der Messe Dresden. © Quelle: Dietrich Flechtner

Ankunftstag in der Messe Dresden – ein Report

Wann komme ich hier raus? Das fragt wohl jeder, der die Messe Dresden betritt und einen Schlafsack in die Hand gedrückt bekommt. Report aus einer Notunterkunft für Asylbewerber. Jetzt lesen

Ein Mann sitzt an seinem Arbeitsplatz im Home-Office. Arbeitnehmer sollen sich nicht nur in der Pandemie, sondern grundsätzlich auch mit digitalen Angeboten statt Präsenzveranstaltungen weiterbilden können. © Quelle: Fabian Strauch/dpa

Digitalisierung: Neue Studie sieht Menschen als größte Herausforderung

Verwaltungen zu digitalisieren und damit bürgerfreundlicher zu machen, erscheint vielen sinnvoll. Wissenschaftler aus Hof sehen hierbei noch Hürden. Die größte Barriere liegt ihrer Ansicht nach bei den Menschen selbst. Jetzt lesen

10 Uhr: Aufbau für Weihnachts-Circus startet - Auf dem Volksfestplatz an der Pieschener Allee beginnen die Vorbereitungen für die 25. Auflage des Events.

17 Uhr: Wunschbaum auf Schloss Wackerbarth - Bereits zum 8. Mal steht im Gutsmarkt des Erlebnisweinguts ein Baum, geschmückt mit den Wünschen von 35 Kindern und Jugendlichen aus fünf Einrichtungen und Wohngruppen der Kinderarche Sachsen in Radebeul. Nachdem alle Wünsche im Wert von je maximal 25 Euro in den vergangenen Jahren bereits nach wenigen Tagen vom Baum verschwunden waren, freuen sich die Kinderarche Sachsen und Schloss Wackerbarth wieder auf Unterstützung in der Vorweihnachtszeit.

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Plauen - Das Gremium berät in einer öffentlichen Sondersitzung über den Vorschlag, dass sich Dresden für die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2033 bewerben sollte. Als Gelände dafür ist der Südpark im Gespräch. Ort: Stadtbezirksamt Plauen, Ratssaal, Nöthnitzer Straße 2, 01187 Dresden

Der überwiegende Teil der Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnungen wurde von Privatpersonen begangen. Aber waren überhaupt alle Maßnahmen rechtens? Ein Fall fürs Bundesverwaltungsgericht. © Quelle: pixabay/symbolfoto

Das Bundesverwaltungsgericht verkündet seine Entscheidung zur Rechtmäßigkeit von frühen Corona-Schutzverordnungen aus dem Jahr 2020. In den Verordnungen aus Sachsen und Bayern wurden unter anderem Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen festgelegt. Die Kläger halten sie für unzulässig.

Manuel Neuer wollte auch während der WM die One-Love-Binde tragen.

... das Ankündigen eines Protestchens und der schnelle Rückzug europäischer Fußballverbände

Die One-Love-Binde der europäischen Kapitäne um Manuel Neuer hat am zweiten WM-Tag zum großen Zerwürfnis mit dem Weltverband FIFA geführt. RND-Sportchef Heiko Ostendorp beschreibt das Verbot als unfassbaren und beispiellosen Vorgang – und findet das Einknicken der Verbände vor dieser Erpressung fast noch schlimmer. Jetzt lesen

