﻿Steht Deutschlands hässlichster Weihnachtsbaum in Dresden?

Viele Weihnachtsmärkte ziert als Herzstück ein Nadelbaum. Im Falle des „Advent am Neumarkt“ ist das allerdings eine ziemlich lichte Fichte. Die sozialen Netzwerke und auch Besucher vor Ort reagieren mit Häme.

Dresden. Direkt auf dem Neumarkt vor der Dresdner Frauenkirche, dem Touristenmagneten der Stadt, steht seit wenigen Tagen ein Weihnachtsbaum, der die Menschen zum Schmunzeln bringt. Genau in der Mitte des Weihnachtsmarktes „Advent am Neumarkt“ steht die sehr kahle Weihnachtsfichte, daneben liegen einzelne abgeschnittene Äste. In den sozialen Netzwerken herrscht Empörung und Belustigung über den Baum: „Den muss man sich mit Glühwein schön trinken!“, schreibt ein Nutzer, „Wie werden dann erst die anderen aussehen? Ich hab Angst“, eine Nutzerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu wenige Äste und hässlicher als DDR-Bäume: Besucher sind belustigt

Insgesamt dreizehn Weihnachtsbäume wurden für den Weihnachtsmarkt am Fuße der Frauenkirche angeschafft – doch genau in der Mitte steht nun die lichte Fichte. „Bisschen erschreckend“ findet das der 34-jährige Besucher Falk Biesold: „Ich weiß nicht, ob das jetzt schon das Endprodukt sein soll. Der Baum ist kein schönes Aushängeschild für die Stadt Dresden.“ Für ihn fehlen dem Baum Äste, und auch der zentrale Stellplatz sei schlecht gewählt. Auch, wenn man so etwas zu lachen habe: „Irgendjemand muss sich doch das Ding vorher mal angeguckt haben.“

Falk Biesold, 34 Jahre alt, hält den Weihnachtsbaum für Ast-arm und schlecht platziert. © Quelle: xcitepress/Benedict Bartsch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Beschämend“ findet das auch Lajos Pardavi. „So hässliche gab es nicht mal zu DDR-Zeiten. Früher musste man manchmal aus zwei Stücken einen Baum machen, die waren dann in Ordnung und sahen besser aus“, erinnert sich der 69-Jährige, und schlägt lachend vor: „Vielleicht werden die Äste, die danebenliegen, ja noch drangebastelt.“ Seine Frau Gudrun fügt hinzu: „Ich bin erstmal erschrocken, als ich den Baum näher gesehen habe... Passt nicht unbedingt hierhin.“

Auch das Ehepaar Pardavi hat eine eindeutig negative Meinung zur Fichte. © Quelle: xcitepress/Benedict Bartsch

Lesen Sie auch

Weihnachtsmarkt startet am Donnerstag

Trotz allem ist die Vorfreude auf Weihnachten bei den Dresdnerinnen und Dresdnern ungebremst. Der Advents-Markt auf dem Neumarkt fiel coronabedingt in den vergangenen zwei Jahren aus. Am Donnerstag, 24. November, soll der traditionelle Weihnachtsmarkt starten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von xcitePress/ lg