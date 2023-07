﻿Ticketverlosung für Eric Stehfest in Dresden: „Wir wollen das Leben feiern“

Dresden. Der Blaue Salon im Dresdner Parkhotel ist in ein dunkles Blau getaucht und pinke Lichtstreifen sausen über den Parkettboden. Eigentlich ist das Outfit von Eric Stehfest strahlend weiß, doch durch die Lichteffekte passt es sich dem Saal an. Anders das Kleid seiner Frau Edith: Die bunten Farben des Regenbogens lassen sich nicht durch das Licht überdecken. Zusammen tanzt das Paar durch den großen Raum. In einigen Tagen – am Freitag, dem 21. Juli – wiederholt sich das Bild im Blauen Salon, nur dass sie weniger Platz zum Tanzen haben. Dafür werden sie umringt von anderen Menschen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eric Stehfest. Fans des deutschen (Reality) TVs sollte der 34-jährige Dresdner ein Begriff sein. Vier Jahre spielte er in der Soap „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (GZSZ) mit. 2022 wurde er Vizekönig im Dschungelcamp; dieses Jahr trat er, zusammen mit seiner Frau Edith Stehfest, im Sommerhaus der Stars an. Stehfest polarisiert und unterhält. Er selbst findet das gut: „Ich bin in dieser Welt ein Störfaktor, aber aus irgendeinem Grund werde ich geduldet“.

Graue Vergangenheit: Von Drogensucht und Selbstfindung

Nicht immer war das Leben des Paares so bunt wie das Regenbogenkleid von Edith. Beide waren viele Jahre lang Crystal-Meth-süchtig. Im Buch „9 Tage wach“ lässt Eric die Menschen an seinem Schicksal teilhaben: Der Weg in die Sucht im jungen Jugendalter, das Leben mit ihr und am Ende ein neuntägiger Drogentrip, der ihn fast umbrachte, aber immerhin das Eingangstor zum Entzug war. Die Stadt Dresden spielt dabei keine unbedeutende Rolle: Sie war der Schauplatz der Sucht und ist für Eric auch heute noch wichtig. „Ich fühle mich wie ein verlorener Sohn. Es war eine Odysee, mich selbst nach der Sucht zu finden. Das habe ich jetzt geschafft. Jetzt komme ich zurück und bringe was mit“, sagt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die heute 28-jährige Edith kämpfte lange mit der Crystal-Meth-Sucht. Sie kommt ursprünglich aus Leipzig und lernte Eric damals kennen, als er eine Sängerin für eine Filmproduktion suchte. „Mit unserer Arbeit entstand auch die Liebe“, sagt sie mit verliebtem Blick auf ihren Mann. Ihre Geschichte erzählen sie in dem gemeinsamen Buch „Rebellen lieben laut“. Edith Stehfest ist Künstlerin und wusste: „Nur wenn ich clean werde, kann ich meine Ziele erreichen.“

Mix aus Musikvideodreh und Party

Mittlerweile haben die beiden zwei Kinder, einen Hund und leben zusammen in Berlin. Die Drogen haben sie hinter sich gelassen. Ihre schwere Vergangenheit und das Leben, wie es heute ist, sind Teil der beiden Songs „Stehfest“ und „Regenbogenbraut“. Für sie sollen am 21. Juli im Blauen Salon die Musikvideos gedreht werden. Doch es wäre nicht das Paar Stehfest, wenn das ein normaler Dreh wäre: „Wir wollen das Leben feiern“, sagt Eric und genau das soll sich in den Videos widerspiegeln. Die Veranstaltung im Parkhotel ist deswegen nicht nur ein Videodreh, sondern vor allem eine riesige Party. Das „Stehfest“ soll symbolisieren, fest im Leben zu stehen und sich nach Niederschlägen wieder aufzurappeln.

Ähnlich ist es mit dem Song Regenbogenbraut: „Den Namen ’Regenbogenbraut’ hat Eric mir schon vor acht Jahren gegeben“, erzählt Edith. Für sie hat die Bezeichnung zwei Bedeutungen. Zum einen will Edith mit ihr und dem Song ausdrücken, dass das Leben viele Facetten hat: „Ich bin gern Mutter, gerne Künstlerin, aber auch gern einfach nur Edith“, sagt die 28-Jährige. Und zum anderen findet sich auch die queere Bedeutung des Regenbogens wieder: „Ich verliebe mich in Menschen, nicht in Geschlechter. Meine erste große Liebe war eine Frau.“ Das Musikvideo zu Regenbogenbraut soll eine polyamore Hochzeit inklusive einer riesigen Feier zeigen.

Verlosung: Feiern Sie das Leben mit Eric und Edith Stehfest

Die Message ist klar: Liebe ist für alle da und das Leben gehört trotz Tiefschlägen gefeiert. Um 21 Uhr öffnen sich am 21. Juli die Tore zum Blauen Salon und zum Feiern sind alle eingeladen. „Egal ob 20 oder über 70, Hauptsache wir sind vielfältig“, sagt Edith Stehfest. Der Videodreh findet inmitten der Party auf einem festen Slot statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn Sie mit Eric und Edith Stehfest das Leben feiern wollen, schreiben Sie bis zum 19. Juli, 17 Uhr, eine kurze Nachricht an lokalredaktion@dnn.de mit dem Stichwort „Stehfest feiern“. Die DNN verlost fünf Mal zwei Tickets für die Feier im Blauen Salon. Es entscheidet das Los.

DNN