﻿Wie lange in Dresden noch auf der A 4 gebaut wird

Dresden. Irgendwo ist immer Stau, werden Pendler von und nach Dresden von der Autobahn 4 sagen. Manche nutzen die Autobahn schon gar nicht mehr, sondern fahren grundsätzlich Nebenstrecken, auch wenn das länger dauert.

Bauarbeiten im Tunnel

Vor allem die Strecke zwischen dem Autobahndreieck Dresden-Nord und Görlitz ist oft dicht, allein schon wegen des hohen Verkehrsaufkommens. Jetzt umso mehr, da im Tunnel Königshainer Berge (nach aktuellen Angaben bis 3. November) gebaut wird. Bis 24. Juni wird auch die Fahrbahn Richtung Görlitz an der Anschlussstelle Bautzen-Ost saniert und letztere gesperrt.

Drei Baustellen im unmittelbaren Dresdner Raum

Seit Anfang Mai gibt es auch im Bereich zwischen dem Autobahndreieck Dresden-Nord und dem Autobahndreieck Nossen immer wieder Stau. Denn da wird gleich an drei Stellen gebaut.

Auf der Richtungsfahrbahn Görlitz wird kurz nach dem Autobahndreieck Nossen sowie im Bereich der Tank- und Rastanlage Dresdner Tor gleich in zwei Baufeldern von 5 beziehungsweise 3,4 Kilometern Länge die Fahrbahn erneuert, gibt Tino Möhring von Die Autobahn GmbH des Bundes Auskunft.

Dass sich der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Chemnitz im gesamten Stadtgebiet jetzt oft staut und die Piste nicht selten schon kurz nach der Abfahrt Flughafen dicht ist, hat mit der dritten Baustelle zu tun. Denn im Bereich der Anschlussstelle Dresden-Altstadt wird auf etwa zwei Kilometern Länge die Fahrbahn saniert.

Verkehr wird in drei Fahrstreifen pro Richtung geführt

Nach Abschluss der vorbereitenden Maßnahmen laufe der Verkehr weiterhin mit jeweils drei Fahrstreifen pro Richtung, die an den Baufeldern vorbeigeführt werden. Das Verkehrskonzept sei im Vorfeld der Bauarbeiten sehr umfassend mit Polizei und Autobahnmeisterei abgesprochen worden, so der Sprecher der Autobahn GmbH. „Zudem betreiben wir ein dauerhaftes Monitoring und beobachten die Situation sehr genau. Wir haben bisher keine Anhalte, dass das Verkehrsführungskonzept auf der Autobahn angepasst werden muss.“

Bauarbeiten dauern bis Ende des Jahres

Aktuell werden die alten Fahrbahnen abgefräst, so Möhring. Dann beginnt die grundhafte Erneuerung der Streckenabschnitte. „Neben der Fahrbahn werden die Entwässerungsanlagen, die Sicherheitsausstattungen sowie die Markierungen erneuert“, erläutert der Sprecher der Autobahn GmbH. „Alles in allem werden wir planmäßig bis Ende Dezember 2023 mit allen Arbeiten fertig sein.“

Auf der A4 wird zwischen dem Autobahndreieck Nossen und dem Autobahndreieck Dresden-Nord gleich an drei Stellen die Fahrbahn erneuert. © Quelle: Roland Halkasch

100 000 Fahrzeuge in 24 Stunden auf A 4 in Dresden

Wie es 2024 und in den darauf folgenden Jahren baulich weitergeht, sei noch nicht final geplant. Das Autobahnnetz in Sachsen sei grundsätzlich in einem guten Zustand. „Damit das so bleibt, wird es auch in den kommenden Jahren immer wieder zyklische Erhaltungsmaßnahmen auf den rund 1000 Betriebskilometern im Freistaat geben“, macht Tino Möhring klar. „Die Tatsache, dass wir Autobahnabschnitte mit sehr viel Verkehr haben – in Dresden in Spitzenzeiten weit über 100 000 Fahrzeuge pro 24 Stunden – und davon ein großer Anteil Schwerlastverkehr ist, beschleunigt den Erhaltungsbedarf noch.“

