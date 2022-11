Der Schillerplatz ist ein Stauschwerpunkt im Dresdner Verkehrsnetz. Manchmal stehen hier alle: Straßenbahnen, Busse, Autos. Auf Autofahrer könnten jetzt noch schwerere Zeiten zukommen.

Dresden. Die Dresdner Verkehrsbetriebe und die Stadtverwaltung wollen ernst machen mit der Beschleunigung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Dresden. Noch im November ist ein Eingriff auf der Tolkewitzer Straße in Richtung Schillerplatz geplant. Er soll für die Straßenbahnlinien 6 und 12 zu einer Einsparung von einer Minute Fahrzeit in der Hauptverkehrszeit führen, wie das Straßen- und Tiefbauamt mitteilte.