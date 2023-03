﻿Dölzschener Tunnel der A 17 nach Lkw-Unfall teilweise blockiert

Nach einem Unfall am frühen Freitagmorgen ist der Dölzschener Tunnel der A 17 momentan gesperrt. Die letzte freie Ausfahrt in Richtung Prag ist Dresden-Gorbitz.

Dresden. Nach einem Unfall am frühen Freitagmorgen ist der Dölzschener Tunnel oberhalb des Plauenschen Grunds teilweise blockiert. In Fahrtrichtung Prag ist die A 17 gesperrt. Wie die Polizei meldet, ist die letzte freie Ausfahrt derzeit die in Gorbitz, es staut sich bis zum Dreieck Dresden-West.