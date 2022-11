﻿Stau auf der A 4 in Dresden – Lkw verliert brennenden Reifen

Dresden. Rund fünf Kilometer standen Autofahrer am Mittwoch kurz nach Mittag auf der A 4 im Stau. Grund war ein Feuerwehreinsatz zwischen den Anschlussstellen Wilder Mann und Hellerau.

An einem Sattelzug war ein Hinterrad in Flammen aufgegangen. Der Laster hatte das Rad während der Fahrt verloren. Der Fahrer hielt an, die Feuerwehr rückte zum Löschen aus. Der Verkehr konnte zwar an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, trotzdem staute es sich in Richtung Görlitz.

