﻿Stau auf A4 nach Unfall: Laster verliert Rad, Auto fährt in Leitplanke

Gegen 5.30 Uhr am Freitag hat ein Unfall einen langen Stau auf der A 4 verursacht. Ein Kleinlaster verlor ein Rad auf der Fahrbahn, ein Autofahrer fuhr darüber und prallte daraufhin in die Leitplanke.

Dresden. Am Freitagmorgen ist ein Auto zwischen den Abfahrten Dresden-Altstadt und -Neustadt in die Leitplanke geprallt. Die Einsatzkräfte leiteten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, dennoch entstand in Richtung Dresden ein langer Stau.