Statt zweiter OB-Vertreter sieben Aufsichtsratsposten

Trostpflaster von der Rathausspitze? Annekatrin Klepsch (Die Linke) ist Kulturbürgermeisterin in Dresden. Sie war aber auch mal Zweite Bürgermeisterin der Stadt. Nun soll sie nach dem Willen von Oberbürgermeisterin Dirk Hilbert (FDP) auf den fünften Platz in Sachen OB-Stellvertreter rutschen.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert mit seinen Wunsch-Stellvertretern Jan Donhauser (rechts) und Stephan Kühn (links). © Quelle: Anja Schneider

Hilbert sieht lieber seine Wunschkandidaten Jan Donhauser (CDU) und Stephan Kühn (Grüne ) neben sich an der Verwaltungsspitze. Hart fallen soll Klepsch nun aber auch wieder nicht. Und deshalb soll sie gleich sieben Aufsichtsratsmandate erhalten. Wenn das keine Wiedergutmachung für diesen Abstieg in der Hierarchie ist. Jetzt lesen

Als die Anfrage kam, waren wir natürlich völlig überrascht, die Mitwirkung bei einer Hollywood-Filmproduktion ist ja schließlich nicht unser Kerngeschäft. Aber uns war schnell klar: Das wollen wir machen! Frauke Roth Intendantin der Dresdner Philharmonie, über die Mitwirkung des Orchesters beim Film "Tár"

Cate Blanchett als Lydia Tár dirigierte bei Filmaufnahmen die Dresdner Philharmonie im Konzertsaal des Kulturpalastes © Quelle: Focus Features

Ab Donnerstag im Kino: Dresdner Philharmonie mit Chefdirigentin Cate Blanchett in „Tár“

Die Dresdner Philharmonie ist als Film-Orchester in „Tár“ zu erleben. Der am 1. September 2022 bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig uraufgeführte US-amerikanische Spielfilm kommt ab 2. März in die deutschen Kinos. Jetzt lesen

Die Bundesregierung hat einer Darstellung aus dem Weißen Haus widersprochen, wonach US-Präsident Joe Biden der Lieferung von Abrams-Kampfpanzern in die Ukraine nur auf deutsches Drängen hin zugestimmt habe - gegen die Empfehlung seiner Militärs. © Quelle: Nicolas Armer/dpa

Panzerdebatte: Abrams-Lieferung nur auf Drängen Deutschlands? Bundesregierung widerspricht US-Darstellung

Wurde einer Lieferung der Abrams-Kampfpanzer nur wegen Kanzler Scholz‘ Drängen zugestimmt? Die Bundesregierung hat einer solchen Darstellung aus dem Weißen Haus widersprochen. Jetzt lesen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Heute letzter Tag für Coronatests im Dresdner Rathaus - Der Grund: Ab März fällt der Anspruch auf Bürgertestung nach der Coronavirus-Testverordnung des Bundes weg. Zudem hat das Bundesgesundheitsministerium das Ende der im Infektionsschutzgesetz verankerten Testpflichten angekündigt. Jetzt lesen

China kritisiert US-Bericht zu Laborpanne als möglichen Grund für Corona-Ursprung - Das US-Energieministerium heizt die Debatte um den Ursprung des Coronavirus an. In einem geheimen Bericht spricht die Behörde von einer Laborpanne in China, durch die das Coronavirus entsprungen sein könnte. China weist die Kritik mit klaren Worten zurück. Jetzt lesen

16 Uhr: Abschlussveranstaltung Masterplan Prohlis 2030+ mit Präsentation ausgewählter Arbeiten von Studierenden der Technischen Universität Dresden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert eröffnet die Ausstellung gemeinsam mit dem Stadtbezirksamtsleiter Jörg Lämmerhirt. Ort: Prohliser Allee 10, 01239 Dresden.

19 Uhr: Öffentliche Diskussionsrunde zur Gestaltungsleitlinie für Architektur und Stadtraum in Dresden mit Baubürgermeister Stephan Kühn, den Autoren der Gestaltungsleitlinie Dr. Henrike Schoper und Dr. Tom Schoper vom Atelier für Architektur Dresden, Wolfgang Sonne von der TU Dortmund, Landschaftsarchitektin Claudia Blaurock aus Dresden und Ulrich Brinkmann, Redakteur der Bauwelt aus Berlin. Ort: Rathaus, Plenarsaal, Eingang über Goldene Pforte, Rathausplatz 1, 01067 Dresden.

19 Uhr: Aufführung des Dokumentarfilmes „Dennoch – Zur Lage der Freien Künste“. Im Anschluss Podiumsgespräch zur Zukunft der freien Darstellenden Künste und zum Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen mit Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch und weiteren Verantwortlichen aus der Politik sowie Künstlerinnen und Künstlern. Ort: Europäisches Zentrum der Künste Hellerau, Karl-Liebknecht-Straße 56, 01109 Dresden, Großer Saal www.hellerau.org

Regionalzüge der Deutsche Bahn. Der Konzern steht vor schwierigen Tarifgesprächen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die Gewerkschaft habe Forderungen gestellt, die im Schnitt 25 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten bedeuteten, hieß es. © Quelle: Soeren Stache/dpa

Heute beginnen in Fulda Tarifverhandlungen der Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn AG und weiteren rund 50 Bahnunternehmen. Dabei ist ein hartes Ringen zu erwarten. Die Gewerkschaft EVG hat klare Erwartungen für die erste Runde formuliert - und deutliche Warnstreik-Drohungen ausgesprochen. Für Bahnreisende und Pendler könnte dieses Frühjahr also zu einer Geduldsprobe werden. Jetzt lesen

Vielleicht kann es eines Tages in Leipzig operiert werden: Das Schaf Dolly, das mit sechs Beinen geboren wurde. © Quelle: Silke Kasten

... Hoffnung auf eine OP für ein Lämmchen, das mit sechs Beinen geboren wurde

Für das Torgauer Lämmchen Dolly mit sechs Beinen gibt es Hoffnung: In Leipzig könnte das Tier eventuell operiert werden, sagt der Leiter der Klinik für Klauentiere. Dolly hätte dann recht erfreuliche Aussichten. Jetzt lesen

