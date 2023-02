﻿Alternativ zum 49-Euro-Ticket: Sachsens Studentenwerke fordern 29-Euro-Bildungsticket

Dresden. Sachsens Studentenwerke haben sich für eine deutlich günstigere Variante des 49-Euro-Tickets für den akademischen Nachwuchs ausgesprochen.

Mit Blick auf die geplante Einführung des Deutschlandtickets zum 1. Mai fordern sie ein 29-Euro-Bildungsticket für Studenten. Monatliche Kosten von 49 Euro würden bei vielen Studenten das Budget sprengen. Zudem werde das 49-Euro-Ticket massiv in das Gefüge der bislang für Studenten obligatorischen Semestertickets eingreifen, so die Warnung.

Ermäßigungen auch für Studenten gefordert

Aus der Sicht von Anja Schönherr, Geschäftsführerin des Studentenwerks Chemnitz-Zwickau und Sprecherin der sächsischen Studentenwerke, brauche es „ein ermäßigtes Deutschlandticket als freiwilliges Kaufticket, um bezahlbare Mobilität im Studium sicherzustellen.“ Sie verweist dabei auch auf die getroffene Regelung bei Job-Tickets, die je nach Bereitschaft der jeweiligen Arbeitgeber noch einmal bis zu 30 Prozent Rabatt ermögliche. Allein deshalb sollten auch Studenten eine Ermäßigung erhalten.

Bisher gibt es in Dresden wie an vielen anderen Hochschulstandorten das Semesterticket, mit dem der öffentliche Nahverkehr günstig genutzt werden kann. Diese Tickets werden solidarisch von den Studierenden selbst finanziert. Das Ticket ist obligatorisch, Studenten müssen den Beitrag fürs Semesterticket zahlen, egal wie oft sie Bus und Bahn nutzen. In Dresden sind das immerhin 195 Eu­ro pro Semester. Aus dem Modell, dass alle gleichermaßen zahlen, ergibt sich am Ende die Vergünstigung des Tickets für die gesamte Gruppe.

Kritik: Aufstockungslösung entlastet Studenten nicht

Bisher ist beim Deutschlandticket für Studenten nur eine Aufstockungslösung vorgesehen. Sie können die Kosten ihres regionalen Semestertickets beim Kauf des 49-Eu­ro-Tickets anrechnen lassen. Unter dem Strich bleibt die monatliche Belastung von 49 Euro. „Die Aufstockungslösung ist damit keine besondere Entlastung für die Studierenden“, betont Andrea Diekhof, die Geschäftsführerin des Studentenwerkes Leipzig. Sie befürchtet zudem, dass bestehende solidarisch finanzierte Semesterticketmodelle infolge der Einführung des 49-Euro-Tickets in Frage gestellt werden – und der Nahverkehr für Studenten am Ende sogar noch teurer wird. „Wir appellieren daher dringend an den Bund und die Länder, zeitgleich ein 29-Euro-Bildungsticket als freiwilliges Kaufticket für Studierende einzuführen“, so Andrea Diekhof.