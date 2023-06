﻿Das verraten die Zahlen über Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Dresden

Dresden. Mehr Arbeitslose und höhere Kosten – die Dresdner Zahlen des vergangenen Jahres haben sich in einigen Aspekten negativ entwickelt. Einen Aufwärtstrend konnte dagegen der Tourismus verzeichnen. Der Blick in die Kommunale Statistik der Landeshauptstadt gibt Aufschluss über Trends und Veränderungen für das Jahr 2022.

Ein Drittel der Dresdner Arbeit in Teilzeit

Das Unternehmensregister der Landeshauptstadt lieferte einige Basis-Zahlen für die Wirtschaftskraft Dresdens. Allerdings beziehen sich diese Angaben auf das Jahr 2021, die Daten für das Vorjahr sind noch nicht veröffentlicht worden. Insgesamt gab es 23 753 Niederlassungen im Stadtgebiet, die 268 457 Menschen beschäftigten und insgesamt einen Umsatz von fast 29 Milliarden Euro generierten. Rund 14 Prozent aller Sächsischen Niederlassungen von Unternehmen befinden sich in der Landeshauptstadt. Dresdens Arbeitnehmer sind zu 33,2 Prozent in Teilzeit beschäftigt, mehr als zwei Drittel (66,8 Prozent) in Vollzeit. Die meisten Teilzeitkräfte gibt es in Heimen (61,8 Prozent) und dem Sozialwesen (58,4 Prozent), die wenigsten in den Branchen Tiefbau (5 Prozent) und Metallbau (6,1 Prozent).

Prohlis und Gorbitz am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen

Im Dezember 2021 waren 16 461 Dresdner arbeitslos gemeldet, im Dezember 2022 betraf dies 16 951 Bürger – ein Anstieg von etwa drei Prozent. Bis zum Mai diesen Jahres setzte sich der Trend fort, die Zahl der Erwerbslosen beträgt nun 18 161. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 5,9 Prozent, am Jahresende 2022 betrug diese noch 5,6 Prozent. Die relativ gesehen meisten Arbeitslosen lebten zum Ende des 4. Quartals 2022 in den Stadtteilen Prohlis-Süd (16,4 Prozent), Gorbitz-Süd (15,2 Prozent) und Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz (13,5 Prozent). Besonders häufig von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ausländer. Die Arbeitslosenquote der nicht-deutschen Erwerbspersonen lag am Ende des vergangenen Jahres bei 19,3 Prozent.

Lebensmittel und Energie wurden erheblich teurer

Auch die Teuerung nahm im vergangenen Jahr zu, der Verbraucherpreisindex stieg in beinahe allen Bereichen. Allerdings beziehen sich die Zahlen zur Preisveränderung nicht nur auf Dresden, sondern auf ganz Sachsen. Als Basis nimmt der Index die durchschnittlichen Verbraucherpreise von 2015 in verschiedenen Kategorien. Diese bekommen den Wert 100. Je höher der Wert, umso stärker die Preissteigerung.

Im Laufe des vergangenen Jahres stiegen die zusammengefassten Verbraucherpreise von 115,1 (1. Quartal) auf 117,8 (2. Quartal), 120,8 (3. Quartal) und schließlich 121,1 (4. Quartal). Die Kosten für Nahrungsmittel stiegen erheblich an, von 121,4 auf 141,4 – ein Plus von 24,7 Punkte über das Jahr. Insbesondere für Molkereiprodukte und Eier (Anstieg um 42,2 Punkte) und für Speisefette und -Öle (Anstieg um 48,7 Punkte) müssen Sachsens Einwohner nun deutlich tiefer in die Tasche greifen. Ausgaben für Mieten, Wohnnebenkosten, Gesundheitsleistungen und Bildung blieben dagegen relativ stabil. Haushaltsenergie erlebte im Laufe des vergangenen Jahres eine Berg- und Tal-Fahrt. Hier lohnt ein Blick auf das Jahr 2021 – im 4. Quartal 2021 lag der Preisindex bei 106,8 Punkten, im 4. Quartal 2022 bei 135,4 Punkten – eine Erhöhung um 28,6 Punkte.

Auch die Preise für Bauvorhaben aller Art schossen in die Höhe. Neue Wohngebäude, Büros und gewerbliche Betriebsgebäude kosteten Ende 2022 beinahe 25 Prozent mehr als zum Beginn des Jahres. Der Trend ist ebenfalls bei den sogenannten Ingenieurbauten zu beobachten. Auch der Neubau von Straßen, Brücken und Kanälen wurde im Laufe des Jahres um mehr als ein Viertel teurer.

Tourismus erholte sich etwas vom Krisenjahr 2021

Der Tourismus in Dresden erlebte im vergangenen Jahr einen Aufschwung im Vergleich zu 2021. Die Auslastung der Betten aller Hotels, Pensionen und Jugendherbergen schoss von durchschnittlich 27,3 Prozent (2021) auf 43,5 Prozent (2022). Zeitgleich stiegen auch die Zahlen der Gäste von 991 016 auf 1 832 412 Besucher, ein Plus von mehr als 80 Prozent.

Auch die Bedeutung des internationalen Tourismus nahm zu. 2021 reisten knapp 13 Prozent der Besucher aus dem Ausland an, 2022 waren es etwa 17 Prozent. Die meisten international Reisenden kamen dabei aus Sachsens Nachbarländern Polen (32 464) und Tschechien (24 752) sowie den USA (28 177).

