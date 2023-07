Starkregen in Dresden: Typische Überschwemmungsflächen melden

Dresden. In den letzten Wochen wurde die Stadt Dresden öfter zum Schauplatz starker Unwetter und Regengüsse. Beispielsweise in der Nacht vom 22. zum 23. Juni zog ein heftiges Gewitter über die Stadt, bis zu 40 Liter Regenwasser ergossen sich pro Quadratmeter. Diese Mengen konnten teilweise nicht mehr in die Kanalisation abfließen und führten mancherorts zu Überschwemmungen.

Um solche Schäden in Zukunft besser abschätzen zu können, bittet das Umweltamt der Stadt Dresden um Mithilfe: Online können Betroffene, bei denen es auf dem Grundstück Überschwemmungen oder Schlammmassen gab, diese Schäden binnen weniger Minuten anonym melden.

Man hoffe so, Überschwemmungsflächen zukünftig genauer vorhersagen zu können, so Katja Maerker vom Umweltamt. „Bisher gibt es nur wenige Informationen darüber, wo genau in Dresden Schäden infolge von Starkregen aufgetreten sind. Zwar ist mittlerweile im Themenstadtplan eine Karte zu möglichen Überschwemmungsflächen enthalten; diese konnte noch nicht überprüft werden“, sagt sie.

Umfrage zu Unwetterschäden unter www.dresden.de/umfrage-starkregen.de

Weitere Informationen zu Gefahren und Schutzmaßnahmen bezüglich Starkregens unter www.dresden.de/starkregen

