﻿Deutliches Zeichen in Dresden während einer aktuellen Stunde der AfD

Dresden. „Flüchtlingskarawane überrollt Dresden“, war am Donnerstagnachmittag das Thema einer aktuellen Stunde, die die AfD-Fraktion beantragt hatte. Während die AfD im Plenum die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung kritisierte, übergeben zeitgleich die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, SPD und die Dissidenten eine Spende in Höhe von 2500 Euro zu Gunsten der Flüchtlingssozialarbeit in Dresden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Deutschland kann und muss Schutz bieten“

„Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Auf der Flucht vor Kriegen, Unrechtsregimen, Hunger, Naturkatastrophen und klimawandelbedingten Dürren. Gründe, für die auch wir Verantwortung tragen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Fraktionen. „Für uns steht daher fest: Deutschland ist ein Ort der Zuflucht, kann und muss Schutz bieten. Unsere Solidarität und Verantwortung mit Menschen auf der Flucht darf auch nicht dann enden, wenn wir selbst von einer Krise erfasst sind. Denn Dresden ist Sicherer Hafen, dazu hat sich am 3. März dieses Jahres der Stadtrat der Landeshauptstadt bekannt. Dazu stehen wir als Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, SPD und Dissidenten uneingeschränkt.“

Menschenwürdige Unterbringung gewährleisten

Damit Menschen in Dresden Zuflucht finden könnten, würden in den kommenden Monaten und Jahren große Aufgaben zu bewältigen sein. Bei der Unterbringung müsse neben pragmatischen Notlösungen unbedingt ein langfristiges Konzept entwickelt werden, das auch die beschlossenen Anforderungen an menschenwürdige, integrationsfördernde Unterkünfte für Geflüchtete berücksichtige. „Wir werden daran gemeinsam mit der Stadtverwaltung weiter konstruktiv arbeiten und uns in den Stadtteilen für Solidarität und konkrete Hilfe engagieren“, so die vier Fraktionen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geld für vier Initiativen

Die Flüchtlingssozialarbeit sei ein weiteres herausforderungsreiches Arbeitsfeld, das mit großem und viel ehrenamtlichen Engagement geleistet werde. Die Fraktionen unterstützen mit ihrer Spende die Initiativen Afropa – Verein für afrikanisch-europäische Verständigung e.V., Caritasverband für Dresden e.V., Ausländerrat Dresden e.V. und Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e. V. (SUFW). „Wir bedanken uns herzlich bei diesen Initiativen für ihre wertvolle Arbeit und wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern, und besonders jenen, die als Geflüchtete in Dresden leben, eine friedvolle Weihnachtszeit und Freiheit und Sicherheit auch im neuen Jahr 2023.“

Diffamierung geflüchteter Menschen

Anlass der Spende sei nicht zuletzt die Aktuelle Stunde im Stadtrat, die geflüchtete Menschen diffamiere und die unmenschliche Forderung stelle, keinen weiteren Geflüchteten Zuflucht zu gewähren. „Wir distanzieren uns von diesen Forderungen ausdrücklich und können nicht nachvollziehen, warum eine derartige Hetze auf die Tagesordnung des Stadtrates gehoben wird“, so die Fraktionen.

Ist der Titel zulässig?

In der Sitzung fragte Dissidenten-Stadtrat Johannes Lichdi, ob der Titel der aktuellen Stunde zulässig sei. Das bejahte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Der Titel sei polemisch, aber die Debatte solle zu fachlichen Fragen geführt werden. Das sei auch mit den Fraktionsvorsitzenden besprochen worden.