Stararchitekt Peter Kulka hat neue Entwürfe für die Erweiterung des Landtags in Dresden vorgestellt. Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) macht eine überraschende Ankündigung.

Dresden. Weiterbauen. Stararchitekt Peter Kulka sprach das Wort beschwörend aus. Rief es am Mittwochabend auf einer Informationsveranstaltung in den Plenarsaal des Sächsischen Landtags, den er entworfen hat. Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) sprach von „vollenden“. Das „sächsische Haus der Demokratie“ müsse abgeschlossen werden. Nicht in dritter Reihe im Packhofgelände, sondern in erster Reihe. Direkt an der Elbe.