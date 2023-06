Stararchitekt Kulka kämpft für seinen Plan am Landtag

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

was waren das noch für Zeiten? Der Sächsische Landtag am Elbufer hat nur drei Jahre von den ersten Plänen bis zur Einweihung gebraucht. Aufbruchstimmung eben. Jetzt muss das Gebäude nach 30 Jahren Betrieb saniert werden. Für einen Ersatzbau wären heutzutage zehn bis 15 Jahre ins Land gegangen, bei einem glücklichen Verlauf. Also plant die Landtagsverwaltung zwei Nummern kleiner und will sich mit zwei Neubauten behelfen, in die Abgeordnete und Beschäftigte während der Sanierung ihrer Räume ziehen.

Peter Kulka hat seine Ideen für die Erweiterung des Sächsischen Landtags weiterentwickelt und neue Visualisierungen vorgestellt. © Quelle: Peter Kulka Architektur

Stararchitekt Peter Kulka, der den Landtag gestaltet hat, soll die neuen Gebäude entwerfen. Dagegen regt sich Kritik, die Gesellschaft Historischer Neumarkt fordert einen Architektur-Wettbewerb. Kulka sieht darin eine Majestätsbeleidigung und verweist darauf, dass er die „Neumarktbrüder“ auch in Ruhe lasse. Wettbewerbe hätten nichts zum Besseren geändert, im Gegenteil. Dresden sei voller schrecklicher neuer Gebäude. Recht hat er, der Meister, der bald 87. Geburtstag feiert und darauf verweist, dass die Erweiterung des Landtags wohl sein letzter großer Wurf sein wird. In den er alles investieren werde, was er hat. Kann Dresden mehr und besseres erhoffen? Jetzt lesen

Zitat des Tages

Zu der Zeit, als ich das Kultusministeramt antrat, stand in Sachsen nur noch die Frage, ob wir das Schulsystem mit Tempo 30 oder Tempo 100 gegen die Wand fahren. Frank Haubitz langjähriger Schulleiter in Dresden, über die Versäumnisse in Sachsens Bildungssystems

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Frank Haubitz war jahrzehntelang in Dresden Schulleiter, Gewerkschaftschef und kurzzeitig Minister. © Quelle: Anja Schneider

Rektor in Dresden und Kurzzeit-Minister: Wie Frank Haubitz auf sein langes Berufsleben blickt

Frank Haubitz war 33 Jahre Schulleiter in Dresden-Klotzsche, 19 Jahre Chef des Philologenverbandes und 52 Tage Minister. Mit ihm geht einer der bekanntesten Männer in der sächsischen Bildungslandschaft in den Ruhestand. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

In der kommenden Woche könnte der nächste Streik bei der Bahn anstehen. © Quelle: imago images/Agentur 54 Grad

EVG geht auf Schlichtung ein: Was Bahnreisende wissen müssen

Nachdem die Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahngewerkschaft EVG und der Deutschen Bahn gescheitert waren, drohten Warnstreiks den Bahnverkehr stillzulegen. Nun ist die EVG auf eine Schlichtung eingegangen. Jetzt lesen

Termin des Tages

17 Uhr bis 24 Uhr: Lange Nacht der Wissenschaften in Dresden - Heute laden im ganzen Stadtgebiet Forschungseinrichtungen unter dem Motto „Schlaugemacht bis Mitternacht“ ein. Im Angebot sind über 1000 Veranstaltungen, allesamt kostenfrei, viele davon auch für Kinder geeignet. Den kompletten Veranstaltungsplan und ein digitales Ticket, das zu freier Fahrt bei den DVB dient, gibt es unter wissenschaftsnacht-dresden.de.

Gewusst wie – Tipp für den Tag

Und dann war da noch ...

Erinnerungsbild mit der Crew: Phil Stringer und die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter hatten viel Spaß. © Quelle: Phil Stringer

... eine Passagiermaschine mit nur einem Gast an Bord

Langer Atem zahlt sich aus: In den USA hob American Airlines für einen einzigen Fluggast ab. Nach 18 Stunden Verspätung hatten alle anderen Reisenden aufgegeben oder storniert. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

DNN