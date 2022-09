﻿Konzept wirkt: Städtisches Klinikum Dresden schreibt schwarze Zahlen

Das Städtische Klinikum Dresden hat 2021 erstmals nach einer langen Durststrecke Gewinn erwirtschaftet. Und das in der Coronakrise. Der Kaufmännische Direktor Dirk Köcher erklärt die Ursachen und gibt Ausblicke für dieses Jahr.

Dresden. Nach fünf Jahren in den Roten Zahlen hat das Städtische Klinikum Dresden das Jahr 2021 mit einem Plus von gut 1,6 Millionen Euro abgeschlossen – trotz Corona. Im DNN-Interview erklärt Dirk Köcher, Kaufmännischer Direktor des Klinikums die Gründe für den wirtschaftlichen Erfolg und blickt auf ein schwieriges Jahr 2022. Denn die Stadtverwaltung geht davon aus, dass das Städtische Klinikum in diesem Jahr ein Minus von 8,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Diese Prognose teilte das Rathaus jetzt den Stadträten mit. Ursache seien dramatisch gestiegene Energiekosten, die Inflation und steigende Baupreise.

Frage: Woran liegt das Plus im vergangenen Jahr? Greift die Fusion der Häuser in Trachau und Friedrichstadt? Oder haben Sie von den Coronahilfen des Bundes profitiert?