﻿CDU kämpft für Notfallzentrum in Dresden-Trachau

Dresden. Das Krankenhaus Dresden-Neustadt als ambulantes Versorgungszentrum ohne stationäre Betten und auch ohne Notaufnahme? Diese Variante brachten Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) und Dirk Köcher, Kaufmännischer Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Dresden, in einem Interview mit dieser Zeitung ins Spiel. Veit Böhm, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion, zeigte sich verärgert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das sieht das Zukunftskonzept gerade nicht vor“

„Unsere Fraktion unterstützt nach wie vor das Zukunftskonzept für das Städtische Klinikum. Dieses sieht aber gerade nicht vor, dass die Notfallversorgung am Standort Neustadt wegfallen soll. Im Gegenteil, der Stadtrat hat sich klar dazu bekannt, dass diese auch über 2035 hinaus in Trachau erhalten bleibt“, sagte Böhm.

Notaufnahme in Friedrichstadt permanent überlastet

Es werde schon jetzt deutlich, wie schwierig die Realisierung allein des ersten Umsetzungsabschnittes dieses Zukunftskonzepts sei. „Wir hängen gut zwei Jahre dem Zeitplan hinterher und es fehlt an Finanzierung und konkreter Umsetzung“, so Böhm. Weder für das Parkhaus noch das Logistikzentrum oder die Interimsgebäude gebe es Lösungen. Aktuell weise das Notfallzentrum am Standort Trachau einen Einzugsbereich bis in den Dresdner Norden auf. Die schon jetzt permanent überlastete Notaufnahme am Standort Friedrichstadt könne kein Ersatz für die Notfallversorgung im Dresdner Norden und Nord-Westen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keine Spekulationen über Kürzungen von Angeboten

„Bevor die Sozialbürgermeisterin und die Klinikleitung die Menschen mit ihren Gedankenspielen weiter verunsichern, sollten sie zunächst ihre Hausaufgaben für die bereits beschlossenen Maßnahmen des ersten Umsetzungsabschnitts machen. Mit Spekulationen über die mögliche Streichung von Leistungsangeboten in der Zukunft ist niemandem geholfen“, erklärte der Christdemokrat und kündigte an: „Ich jedenfalls werde mich vehement für den dauerhaften Erhalt der Notfallversorgung in Trachau bis 2035 und darüber hinaus einsetzen.“

Friedrichstadt wird stationärer Campus

Das Zukunftskonzept 2035 für das Städtische Klinikum Dresden sieht einen stationären Campus am Standort Friedrichstadt vor. Neustadt soll den ursprünglichen Plänen zufolge zu einem ambulanten Gesundheitszentrum umgebaut werden. In Bühlau soll das Zentrum für seelische Gesundheit entstehen, die geriatrische Rehabilitationsklinik in Löbtau soll bleiben.