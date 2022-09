Oftmals wird zu einem Kaiserschnitt geraten, wenn das Kind nicht mit dem Kopf nach unten im Becken liegt – nicht aber am Städtischen Klinikum Dresden. Auch Julia Mauersbergers Sohn startete hier verkehrt herum ins Leben.

Dresden. Wenn das Baby im Bauch der Mutter mit dem Kopf nach oben liegt, steht meist nur die Option eines Kaiserschnitts im Raum. Für Julia Mauersberger aber nicht. Für die 32-Jährige sei die Nachricht, dass ihr Sohn in der sogenannten Beckenendlage liegt, überraschend gewesen. „Bei meiner ersten Schwangerschaft lief alles so reibungslos“, berichtet sie. „Trotzdem war ich sehr optimistisch, dass er sich noch dreht.“ – Sie war ja auch erst in der 26. Schwangerschaftswoche.

Kaiserschnitt sollte vermieden werden