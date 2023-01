﻿Die Azubis am Städtischen Klinikum Dresden bekommen eine eigene Station

Um den Auszubildenden Schlüsselkompetenzen in der Praxis besser nahezubringen, sollen angehende Pflegefachkräfte am Krankenhaus Friedrichstadt in Zukunft eine eigene Station führen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket