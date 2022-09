﻿Ende der blauen Rohre im Dresdner Stadtzentrum? In einem Jahr soll es soweit sein

Dresden. Sie sind blau, sie sind trostlos, und sie sind gefühlt überall in der Dresdner Innenstadt zu sehen. Rohre auf einer Trasse von 2,1 Kilometern Länge, die die Einheimischen zum Selbstschutz schon lange gnädig übersehen, die aber Touristen durchaus irritieren. Der Prokurist des Betreibers, Mike Hofmann von der Brunnenbau Wilschdorf GmbH, erklärt, wofür sie gut sind. Und auch, warum sie bald Geschichte sein werden.

Rohre mit Ewigkeitsbonus?

Die Rohre haben ja scheinbar einen Ewigkeitsbonus. Warum dürfen sie schon seit Jahren Dresdens Innenstadt verunzieren?

Richtig, sie stehen schon einige Jahre, genauer seit 2016. Aber das hat seinen guten Grund. Denn dadurch musste nicht schildbürgerhaft immer wieder Zeit und Kraft darauf verwendet werden, sie auf- und abzubauen. Das wäre immer dann nötig gewesen, wenn aus neuen Baustellen Grundwasser abgepumpt werden muss. Und es gibt einen Zusatznutzen: Das relativ kühle Grundwasser – ich schätze die Temperatur in Dresden auf etwa 14 bis 15 Grad – füllt am Kulturpalast einen Horizontalbrunnen und ersetzt dort Grundwasser, das für das Kältenetz der Drewag benötigt wird. Es kühlt also Geschäfte, Hotels und Wohnhäuser.

Das Umweltamt führt sogar Schutzgründe für die Dauerpräsenz der Rohre an.

Auch richtig. Fällt mehr Wasser an, als der Brunnen fasst, oder gibt es eine Havarie, steht die Ableitung vom Kulturpalast über den Postplatz bis in die Elbe.

Alternativen wären teuer, schädlich oder unmöglich

Gibt es denn keine Alternative zu den Leitungen?

Doch, sogar einige, aber meist mit übleren Folgen, als das Auge von Touristen zu stören. Zum Beispiel kann man das Grundwasser gleich ins Abwasser ableiten. Das aber hätte zwei entscheidende Nachteile. Der jeweilige Bauherr müsste Einleitungsgebühren bezahlen. Bei angenommenen 100 Kubikmetern Grundwasser, das pro Stunde in seiner Baugrube anfiele, wären das bei 80 Cent, die netto pro Kubikmeter anfallen, grob gerechnet 2400 Euro am Tag. Wer gut 200 Tage an seiner Baugrube werkelt, hätte fast eine halbe Million Kosten.

Zweiter Nachteil: Die Drewag hat Wasserrecht in der Altstadt und damit Anspruch auf die Grundwassernutzung. In trockenen Phasen – wie zum Beispiel in diesem Sommer – müsste das Umweltamt das Bauen untersagen, wenn die Versorgung der Kälteanlagen durch Grundwassermangel gefährdet würde. Bekommt die Drewag aber das abgepumpte Wasser – so wie jetzt – geliefert, ist das ja für den Brunnenbetrieb hilfreich.

Als Alternative gäbe es noch die Möglichkeit, Baugruben mit einem wasserdichten Verbau in der Tiefe herzustellen. Der jedoch ist häufig irreversibel im Erdreich und würde dem Grundwasser für immer den Weg versperren. Das ist teuer und hat einen sehr unschönen Langzeiteffekt.

Wasser zu Wasser – das geht in der City aus Platzgründen selten

Die Untere Wasserbehörde bevorzugt eigentlich die Re-Infiltration....

...sehr zu recht. Aber diese Methode, bei der das Grundwasser an einer Stelle abgepumpt und an anderer wieder in die wasserführenden Schichten eingeleitet wird, braucht Platz (und Rohre) – man will ja nicht gleich wieder eine nasse Baugrube haben. In der Innenstadt, wo alles dicht bebaut ist, würde man zudem umliegende Keller gefährden. Also muss man abwägen, ob man unsere Leitungen benutzt oder ob es günstig ist, das Wasser an einer sicheren Stelle über Schluckbrunnen wieder ins Erdreich zu befördern. Wir haben das so gemacht bei der Baugrube für das neue Gebäude von SachsenEnergie hinterm Hauptbahnhof. Da lief das Wasser rund 300 Meter weiter vor dem Wohnheim des Studentenwerks über Schluckbrunnen zurück ins Grundwasser.

Pinkfarbene Rohre stammen vom Mitbewerber

Ihre Rohre sind blau. In anderen Städten sind sie – echt schlimm – pinkfarben. Wer bestimmt das?

Das ist unser Blau, wie auch ein Großteil der Rohre und Teile von uns selber passgenau hergestellt, eingesetzt und gewartet wird. Pink sind die Leitungen eines Berliner Mitbewerbers.

Trassenplanung – ein komplexes Werk mit vielen Mitspielern

Wer entscheidet denn über die Trasse?

Das ist ein komplexes Verfahren. Da reden das Straßen- und Tiefbauamt, das Grünflächenamt, die Wasserbehörde, das Sächsische Immobilien- und Baumanagement und – wegen der Aufbauzeiten beim Kreuzen von Oberleitungen – natürlich auch die Dispatcher der Dresdner Verkehrsbetriebe mit. Oft sind die Zeitfenster enorm knapp bemessen. Und: Wir müssen Mindestdurchfahrtshöhen einhalten, auf Gehwegen die Mindestabstände für Rollstühle und Kinderwagen, alles passiert unter immensen Sicherheitsauflagen. Liegen Leitungen auf dem Boden, kostet das ebenso wie die Betonfüße der Pfeiler klassisch nach Gebührensatzung pro genutztem Quadratmeter Geld.

Durch die Rohre floss fast immer Wasser

Gab es denn Zeiten, wo die blaue Rohrtrasse in der City mehr gekostet hat, als sie einbrachte?

Es ist bis auf kurze Phasen immer Wasser durchgeflossen. Gegenwärtig ist es das Wasser von der Baugrube am Ferdinandplatz für das neue Rathaus. Das waren anfangs in den tiefen Schichten 200 Kubikmeter pro Stunde, aktuell liegen wir bei stündlich 70 bis 80 Kubikmetern Wasser. Das nimmt den Weg über Georgplatz, Dr.-Külz-Ring, Wilsdruffer Straße und Gewandhausstraße bis zum Drewag-Brunnen am Kulturpalast.

Innenstadt ist so gut wie zugebaut

Und wenn dann im Herbst 2023 der Tiefbau dort abgeschlossen ist?

Dann fällt mir eigentlich keine Stelle mehr ein, an der in der Innenstadt noch Platz für große Baugruben wäre. Wallstraße, Altmarkt, Neumarkt – alles bebaut. Fehlt nur noch der Neubau am Ring vor dem Gewandhaushotel, der ja am 1. September beginnt und nächstes Jahr weit gediehen sein dürfte.

Ende absehbar

Das Ende der blauen Rohre in der City ist absehbar?

Das Ende der blauen Rohre in der City ist absehbar. Tatsächlich. Ende 2023 ist es wohl soweit.