Stadtratsfraktionen einigen sich auf Doppelhaushalt

es geschehen noch Zeichen und Wunder. CDU, FDP, SPD, Linke und Grüne im Stadtrat haben sich auf einen Doppelhaushalt für die Jahre 2023/24 geeinigt. Nach dem wochenlangen zermürbenden und letztlich erfolglosen Ringen um die Besetzung der Bürgermeisterposten haben die Fraktionen in nur vier Wochen einen Kompromiss erzielt. Geht doch!

Dresden hat einen Haushaltsentwurf für die kommenden beiden Jahre. © Quelle: dpa

Im Vergleich zum Entwurf des Oberbürgermeisters wurden rund 100 Millionen Euro umverteilt. CDU und FDP haben verhindert, dass der Autofahrer über Gebühr geschröpft wird, die Linken bekommen ein bisschen mehr sozialen Wohnungsbau. Investitionsschwerpunkte bleiben Kitas und Schulen. Der Stadtrat hat am Donnerstag das letzte Wort, dürfte das Paket aber mehrheitlich durchwinken. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Vor dem Hintergrund der schwierigen Situation bei der Besetzung der Bürgermeisterämter ist es ein gutes Zeichen, wenn fünf Fraktionen sich einigen können. Peter Krüger CDU-Fraktionsvorsitzender in Dresden zum erzielten Haushaltskompromiss

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Ein Todesfall, weniger Erkrankte: Dresdens Gesundheitsamt meldet am Dienstag einen weiteren Coronatodesfall. Die Zahl der aktuell Infizierten geht stark zurück. Jetzt lesen

Einreise wieder erlaubt: Hongkong lockert seine Corona-Regeln (zaghaft) weiter: Die wirtschaftlich angeschlagene Finanzmetropole hebt ihre Einreisebeschränkung weitestgehend auf. Ein Touristen-Boom aus Festlandchina könnte der Stadt ökonomische Starthilfe verschaffen. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Hallam London © Quelle: Foto: Arka Gope

Musiker Hallam London im Interview: „Ich spüre, dass ich wieder auf die Bühne will“

Vor seinem Neustart auf der Bühne mit neuen Songs und neuer Band traf Andreas Körner den in Dresden lebenden Hallam London zum Interview. Am Donnerstag spielt er im Jazzclub Tonne. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

In allen Bereichen der Gesellschaft sorgen derzeit Influenza-Infektionen für krankheitsbedingte Ausfälle. (Archivfoto) © Quelle: Maurizio Gambarini /dpa

Grippewelle überrollt Sachsen – 100 mal mehr Fälle als sonst üblich

Nach Corona- und RS-Viren sorgt nun die „echte Grippe“ in Sachsen überall für krankheitsbedingte Ausfälle. In der vergangenen Woche wurden 100 Mal mehr Influenza-Infektionen registriert, als zu diesem Zeitpunkt vor der Pandemie üblich waren. Jetzt lesen

Termine des Tages

10.15: Das ifo-Institut gibt seine aktuelle Konjunkturprognose für Deutschland bekannt.

12 Uhr: Stadthaushalt - Die Vorsitzenden der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, CDU, SPD und FDP stellen den erzielten Kompromiss für den Dresdner Doppelhaushalt 2023/24 vor.

15 Uhr: 5. Digitalkonferenz des Freistaates Sachsen mit erstmaliger Verleihung des Sächsischen Digitalpreises, interaktiver Exponate-Welt und den Eckpfeilern der neuen Digitalstrategie.

Wer heute wichtig wird

Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU. © Quelle: John Macdougall/dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) informiert heute auf einer Pressekonferenz in der Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin über die 6. Sitzung des von ihm ins Leben gerufenen Innovationsbeirates Sachsen. Das hochrangig besetzte Expertengremium tagt seit gestern dort. Im Mittelpunkt der zweitätigen Beratungen stehen die Vorstellung der zwei neu zu errichtenden Großforschungszentren in Sachsen, der Bericht des Staatsministers für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt, zum Stand der Umsetzung der Strukturentwicklungsmaßnahmen in den sächsischen Braunkohleregionen, sowie die Maßnahmen zur Stärkung der Fachkräftebasis in Sachsen.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

© Quelle: Unsplash/Samira Rahi/fin

... Guilty Pleasure Hallmark-Movies: Das sind die trashigsten Weihnachtsfilme

Jedes Jahr veröffentlicht der amerikanische Familien-TV-Sender Hallmark eine Reihe von Weihnachtsfilmen. Sie sind bekannt für ihren Kitsch, Klischees und sich immer wiederholende Storys. Eine Liste der trashigsten Weihnachtsfilme aus dem Hause Hallmark. Jetzt lesen

