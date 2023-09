Stadtrat streitet sich über Kosten für Asylunterbringung

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

was passiert, wenn 600 junge Männer aus Deutschland in Großraumzelte mitten in einer Stadt gesperrt werden? Ein spannendes soziales Experiment, das kein gutes Ende nehmen wird. Warum also will die Dresdner CDU-Stadtratsfraktion 600 Asylbewerber in Großzelte sperren? Vor allem aber: In welchem Stadtteil in Dresden soll die Zeltlager denn hingestellt werden? Die Anwohner, das ist sicher, werden ihre Freude haben. Dresden gibt viel Geld aus für die Unterbringung von Asylbewerbern. Der Immobilienmarkt ist erschöpft, es gibt nur noch teure Lösungen, wenn es keine Zelte sein sollen.

Luxus? Blick in ein Zimmer der neuen Asylunterkunft in der Lingnerallee. © Quelle: Anja Schneider

Die Stadt muss eigene Mittel einsetzen, obwohl die Unterbringung von Asylbewerbern eine staatliche Aufgabe ist. Das ist das eigentliche Problem: Der Bund ist nicht willens, Migration zu regulieren, lässt die Kommunen aber mit den finanziellen Folgen im Regen stehen. Wer bestellt, muss auch die Rechnung zahlen. Der Freistaat verhält sich wenig besser. Es liegt auf der Hand, dass die Unterbringung von Menschen in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt teurer ist als in Regionen, in denen Wohngebäude leer stehen. Die pauschalen Zahlungen in Sachsen berücksichtigen diese Tatsache nicht. Was zu ändern ist. Schnell. Jetzt lesen

Wenn Menschen in dieser Stadt Fuß fassen sollen, dann müssen sie menschenwürdig untergebracht werden. Pia Barkow Linke-Stadträtin, über die Asylunterkünfte in Dresden

Oliver Hache ist bei den Dresdner Verkehrsbetrieben verantwortlich für die Ausbildung der Straßenbahnfahrer. © Quelle: Dietrich Flechtner

Die kleine DVB-Fahrschule: Was bedeuten die Zeichen bei der Dresdner Straßenbahn?

Eine ganze Reihe kleiner Zeichen flankieren die Gleise und Oberleitungen der Straßenbahn in Dresden. Der Cheffahrlehrer der Dresdner Verkehrsbetriebe erklärt, was die Symbole bedeuten. Jetzt lesen

DNN am Sonntag, 10.09.23 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. © Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Überlasteter Notruf: So will Lauterbach die Rettungsdienste reformieren

Viele Rettungsdienste sind immer mehr unter Druck, aber nicht jeder Notfallpatient muss unbedingt sofort in die Klinik. Gesundheitsminister Karl Lauterbach macht Vorschläge für eine Reform. Wie lauten die Kernpunkte? Jetzt lesen

Sonnabend, 14 Uhr: Stadtteilfest Friedrichstadt. Das Städtische Klinikum beteiligt sich mit einem Quiz- und Unterhaltungsangebot zum Thema „Meine Stadt. Mein Klinikum. Mein Klima.“. Ort: Wachsbleichstraße, 01067 Dresden.

Sonnabend, ab 14.15 Uhr: Frauenlauf Dresden. Start und Ziel: Terrassenufer, Höhe Semperoper. https://frauenlauf-dresden.de/

Sonnabend, 15 Uhr: Jubiläumsfeier 100 Jahre Kleingartenverein Kaitzbachstrand. Ort: Gartenanlage Kaitzbachstrand e. V., Festwiese und Vereinshaus, 01219 Dresden. www.kaitzbachstrand.de

Sonnabend, 16 Uhr: Tanzen - 30. Kinder- und Jugendwochen in Standard- und Lateintänzen. Sportbürgermeister Jan Donhauser eröffnet die Tanzsaison. Ort: Gymnasium Dresden Bürgerwiese, Parkstraße 4, 01069 Dresden.

Sonntag: Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Talent Monument“. www.dresden.de/denkmaltag

10 Uhr bis 18 Uhr: Turmfest anlässlich des 100. Geburtstages des Museumsgebäudes der Technischen Sammlungen. Ort: Junghansstraße 1-3, 01277 Dresden. www.tsd.de

10 Uhr bis 18 Uhr: 7. Literaturmesse „Dresden (er)lesen“. Ort: Schloss Albrechtsberg, Bautzner Straße 130, 01099 Dresden. www.dresden-erlesen.de

Deutschlands Basketballer jubeln nach dem sensationellen Sieg gegen die USA über den Einzug ins WM-Finale. Fußball-Bundestrainer Hansi Flick sucht mit dem DFB-Team nach dem Weg zurück in die Erfolgsspur. © Quelle: Yong Teck Lim/Getty Images, Swen Pförtner/dpa

Ein Sportwochenende, bei dem die Vorzeichen unterschiedlicher kaum sein könnten: Deutschlands Basketballer stehen am Sonntag (14.40 Uhr, live im ZDF) nach einem sensationellen Halbfinalsieg gegen die USA zum ersten Mal in einem WM-Finale und für Hansi Flick geht es am Sonnabend (20.45 Uhr, live bei RTL) beim Fußball-Länderspiel gegen Japan nach der Serie von Pleiten nicht nur um die Rückkehr der Erfolgserlebnisse, sondern auch um seine Zukunft als Bundestrainer. Je nachdem, wie das gelingt, sind einige Szenarien denkbar.

Fußballstar Paul „Gazza“ Gascoigne (l.) und Prinz William. © Quelle: IMAGO/Avalon.red

... ein Kuss, der die Briten irritiert

Einem Prinzen einen Kuss geben? Sowas geht in Großbritannien eigentlich nicht. Fußballlegende Paul Gascoigne hat es trotzdem gemacht. Prinz William, der den kleinen Schmatzer abbekam, nahm‘s gelassen. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende

Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

DNN