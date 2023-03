Stadtrat stimmt gegen schlankere Ausschüsse

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

manchmal passt auch zwischen so verschiedene Parteien wie Grüne, AfD, Linke und CDU kein Blatt Papier. In diesem seltenen Fall geht es ums schnöde Geld. Die vier ungleichen Partner eint ein Fakt: Sie zählen zu den großen Fraktionen im Stadtrat. Große Fraktionen dürfen jeweils drei Stadträte in die Ausschüsse schicken. Bisher. Die Hauptsatzung verpflichtet den Stadtrat nämlich, die kleinste mögliche Besetzung für die Ausschüsse zu wählen.

Die Ausschüsse bleiben groß. Eine ungewöhnliche politische Allianz hat jetzt im Stadtrat gegen eine Verkleinerung gestimmt. © Quelle: Anja Schneider

Das wären zwölf Ausschussmitglieder, die großen Fraktionen würden jeweils einen Sitz verlieren. Die Stadt könnte über 100.000 Euro pro Jahr sparen - an Sitzungsgeldern, die Stadträte der vier Fraktionen einbüßen würden, wenn sie Ausschusssitze abgeben müssten. Was dazu führt, dass vier ungleiche Partner gemeinsam gegen kleinere Ausschüsse abstimmen. Allen politischen Differenzen auf anderen Feldern zum Trotz. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Ich lasse mir nicht von den Linken diktieren, welche Termine ich wahrnehme. Dirk Hilbert Oberbürgermeister in Dresden, über die Frage, ob er an einer Informationsveranstaltung zum Thema Asyl teilnimmt

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Die Container an der Stauffenbergallee in Dresden dienen als Interims-Quartier für die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes für Asylbewerber. © Quelle: Dietrich Flechtner

Asyldebatte in Dresden: „Dann wird die Messe zur Massenunterkunft“

Die Landeshauptstadt Dresden muss in diesem Jahr bis zu 2200 Asylbewerber unterbringen. Das Konzept der Stadt mit Containerdörfern ist umstritten. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) warnt den Stadtrat vor einer Blockade. Jetzt lesen

Die „DNN am Sonntag“ gibt‘s nur digital

DNN am Sonntag, 26.03.23 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Aus unserem Netzwerk

Durch den Streik am 27. März kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen für viele Reisende und Fahrgäste im Fernverkehr und Nahverkehr. © Quelle: IMAGO/Future Image

Streik am Montag: Was Sie für Reisen mit Bahn, Auto und Flugzeug wissen müssen

Streiks der Gewerkschaften Verdi und EVG bringen den öffentlichen Verkehr am Montag deutschlandweit in großen Teilen zum Erliegen – von Zügen über Busse bis hin zu Flugzeugen. Auch Autobahnen sind betroffen. Was Reisende für den 27. März wissen müssen. Jetzt lesen

Termine am Wochenende

Sonnabend, ab 14 Uhr: Familientag „Energie neu gedacht“ in der Dresdner Frauenkirche. Die Veranstaltung, zu der das sächsische Umweltministerium und die Stiftung Frauenkirche einladen, bildet den Abschluss der Ausstellung „Gaia - Achtung zerbrechlich!“ und zugleich den Auftakt der Sächsischen Energietage 2023.

Sonnabend, 14 Uhr: Dynamo gegen Bayreuth - Am 29. Spieltag der 3. Liga hat Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden exzellente Chancen, mit einem Sieg den gerade erkämpften Aufstiegsplatz zu festigen. Die Dresdner empfangen als Tabellendritter im Rudolf-Harbig-Stadion die SpVgg Bayreuth, die zurzeit auf einem Abstiegsplatz rangiert. Und die direkten Konkurrenten in der Tabelle - Mannheim, Osnabrück, Saarbrücken und Freiburg - spielen gegeneinander, sodass einige von ihnen auf jeden Fall Punkte einbüßen. Das MDR-Fernsehen überträgt live.

Sonnabend, 15.45 Uhr: Schülerkongress „Vision.Schule 2023″ des Landesschülerrates Sachsen im Gymnasium Dresden-Pieschen

Sonnabend, ab 16 Uhr: 33 Jahre riesa efau - Mit einem Fest im und mit dem Stadtteil feiert der Dresdner Verein riesa efau Kultur Forum Dresden sein 33-jähriges Bestehen. Das Programm gibt es hier

Wer heute wichtig wird

Bevor die Teams das Können ihrer Roboter unter Beweis stellen, gibt es natürlich auch einen Roboter-Check durch die Schiedsrichter. (Archivfoto von Veranstaltung in Paderborn) © Quelle: LJBW/HANDS on TECHNOLOGY e.V.

Automaten gilt die Zukunft in der Industrie: Am letzten März-Wochenende wird der Dresdner Airport Messestandort mit einem internationalen Wettkampf für Nachwuchskräfte in der Roboter-Technik: Am zweiten Tag der Robotertage Dresden steht das Finale der FIRST LEGO League auf dem Programm. Am Abend gibt es die Siegerehrung. www.meet-the-robots.de

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

In der Nacht zu Sonntag werden in Deutschland die Uhren auf die Sommerzeit umgestellt. © Quelle: Paul Zinken/dpa

... die Zeitumstellung

An diesem Wochenende werden die Uhren wieder von Winterzeit (Normalzeit) auf Sommerzeit umgestellt. Auch wenn es jedes Jahr aufs Neue geschieht, fragen sich viele Menschen: Gibt es dann eine Stunde mehr oder weniger Schlaf? Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Weitere Newsletter aus unserem Netzwerk Hier abonnieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play