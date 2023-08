Kitagebäude

Stadtrat mehrheitlich gegen Asylbewerber am Weißen Hirsch

Dieses ehemalige Kitagebäude am Weißen Hirsch soll nicht als Asylbewerberheim nachgenutzt werden, hat der Stadtrat beschlossen.

Der Stadtrat hat sich mit einer Stimme Mehrheit gegen ein Asylbewerberheim in einem ehemaligen Kitagebäude am Weißen Hirsch ausgesprochen. Obwohl Grüne und SPD forderten, dass Asylbewerber auch in gut situierten Vierteln untergebracht werden.