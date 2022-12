﻿Haushaltskompromiss: Dresdens Stadträte auf Konfrontationskurs mit dem OB

Dresden. Fünf so unterschiedliche Fraktionen wie Grüne, Linke, CDU, SPD und FDP könnten schon zu einem guten Ergebnis kommen, wenn sie nur verhandeln dürften, sagte am Mittwoch SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser und hatte dabei durchaus die gescheiterten Beigeordnetenwahlen im Blick. Da kamen die fünf Fraktionen zu keinem guten Ergebnis, in die Verhandlungen war aber auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) involviert. Ohne den OB hat sich die Haushaltskoalition auf einen städtischen Etat für 2023/2024 verständigt. Der Kompromiss kennt einen großen Verlierer: Dirk Hilbert.

23 Seiten Änderungen nach Sitzungsbeginn überreicht

Die Änderungen der Fraktionen am Entwurf der Verwaltung bekam der OB am Montagabend mitten in einer Sondersitzung des Finanzausschusses präsentiert. Schlanke 23 Seiten mit Zahlenkolonnen, über die kurz nach Ausreichung abgestimmt wurde. „Wir haben Nächte durchgearbeitet, um den Haushalt rund zu bekommen“, entschuldigte sich CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger. Christiane Filius-Jehne, Fraktionsvorsitzende der Grünen, sagte: „Wir fanden den Termin für die Sondersitzung am Montag ungünstig, aber da hatte der OB die Einladungen schon versendet.“

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zusammengestrichen

Zur Deckung ihrer politischen Wünsche haben die Fraktionen insbesondere den Etat von Hilberts Geschäftsbereich ordentlich zusammengestrichen. So soll der OB 2023 und 2024 jeweils 326 000 Euro bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kürzen. „Er hat hier die Mittel deutlich erhöht, wir haben die Erhöhung etwas zurückgenommen“, erklärte Krüger.

Fünf Millionen Euro weniger für Digitalisierung

Bei der Digitalisierung der Verwaltung muss Hilbert fünf Millionen Euro streichen. „Digitalisierung ist ein Zukunftsthema. Aber der OB hat die Mittel zu zeitig eingeplant“, so Krüger. Das neue Verwaltungszentrum werde frühestens 2025 bezogen, erst dann müssten die Gelder in den von Hilbert schon jetzt vorgesehenen Größenordnungen eingeplant werden.

Sicherheit für viele Menschen

Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach betonte, dass es dem Stadtrat einmal mehr gelingen werde, noch im Dezember einen Haushalt für die Folgejahre vorzulegen. „Damit schaffen wir Sicherheit für viele Menschen, die auf städtische Gelder angewiesen sind.“ FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow meinte, Dresden falle mit seiner Situation aus der Zeit. „Ganz schlecht in Schuss ist die Stadt nicht. Uns geht es besser als anderen ostdeutschen Städten.“

Nickeligkeiten und Luftbuchungen

Die Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger (FW/FB), die in die Haushaltsgespräche nicht einbezogen war, teilt die Freude über den Haushaltskompromiss nicht. „Bei den Deckungsvorschlägen handelt es sich um Nickeligkeiten gegen den Oberbürgermeister und Luftbuchungen“, moniert Fraktionsvorsitzender Jens Genschmar.

Es sei völlig unverständlich, wieso das Geld für die freien Träger der Jugendarbeit erhöht werden soll, aber gleichzeitig die Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung gekürzt werden. „Da sehen die fünf Fraktionen einen Bedarf im Bereich der Jugendhilfe, nehmen aber gleichzeitig dort wieder Geld heraus“, wunderte sich Fraktionsvorsitzender Jens Genschmar. Die Fraktion fordert, den Entwurf der Verwaltung zu beschließen und mit zusätzlichen Mitteln den Sport und die städtischen Bäder zu stärken sowie auf die Erhöhung der Parkgebühren bis 2027 zu verzichten.