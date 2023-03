﻿Dresdens OB Dirk Hilbert schmettert Eilantrag der Grünen zum 49-Euro-Ticket ab

Die Fraktion der Grünen im Dresdner Stadtrat will die Vorteile von Abo-Monatskarte und 49-Euro-Ticket ohne Aufpreis unter einen Hut bringen. Der OB sieht jedoch keinen Grund zum schnellen Handeln.

Dresden. Per Eilantrag wollten Dresdens Grüne am Donnerstag mehr Vorteile für Dresdner Stammkunden von Bus und Bahn beim 49-Euro-Ticket herausschlagen – sind damit aber gescheitert. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sah in der Sache keinen Grund zur Eile, der Antrag flog daraufhin gänzlich von der Tagesordnung.