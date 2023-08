﻿Die Debatte um das Pumpspeicherwerk erreicht den Stadtrat

Dresden. Die Debatte um die Zukunft des Pumpspeicherwerks in Niederwartha hat den Stadtrat erreicht. Mit einer umfangreichen Anfrage an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) wollen die Grünen mehr Klarheit schaffen. „Aus meiner Sicht verläuft die Diskussion in den letzten Tagen ein bisschen einseitig“, erklärte dazu Wolfgang Deppe, in der Fraktion zuständig für Umwelt, Klima und Energie. Doch es gibt auch andere Stimmen.

Deppe reagierte damit auf Äußerungen von verschiedenen Seiten, die sich klar für einen Erhalt des Pumpspeicherwerks als Energiestandort aussprechen. Zuvor hatte der Besitzer der Anlage, der schwedische Staatskonzern Vattenfall, die vorläufige Stilllegung angekündigt und am 14. August das nur noch teilweise betriebsfähige Werk vom Netz genommen. Der Physik-Professor der TU Dresden, Sigismund Kobe, hatte gegenüber DNN die Stilllegung als „Schildbürgerstreich“ bezeichnet und auf die Bedeutung des Speichers für die Netzstabilität verwiesen, weil bisher keine besseren Lösungen verfügbar seien.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Lars Rohwer spricht sich für den Erhalt aus und hofft auf eine Entlastung des Pumpspeicherwerks von Netzentgelten durch die Ampelkoalition in Berlin. Dann könnten die Stadt Dresden und deren Energieversorger Sachsen-Energie für Niederwartha eine Zukunft als Energiestandort entwickeln. Ein Gruppe von Bürgern kämpft ebenfalls um den Standort und will mit Konzepten bis hin zur Produktion von Wasserstoff mit erneuerbaren Energien die Stadt und Sachsen-Energie für den Erhalt des Standorts begeistern. Mit Verweis auf laufende Verhandlungen mit Vattenfall um ein Nachnutzungskonzept für Niederwartha gibt es aus dem Rathaus und vom Energieversorger keine näheren Aussagen.

Grüne bleiben zurückhaltend

Doch auch die Grünen sprechen zwar von „unbestreitbaren Vorteilen eines Pumpspeicherwerks“, bleiben aber im konkreten Fall Niederwartha bei einer energetischen Nutzung sehr zurückhaltend. „In der Debatte muss der enorme Sanierungsbedarf viel stärker gewürdigt werden“, erklärte Deppe. Seine Fraktion will wissen, „ob für die Landeshauptstadt Dresden auch eine weitere energietechnische Nutzung der Anlage infrage kommt und wenn ja, zu welchen Kosten“. Auch sei die Leistungsfähigkeit der Anlage bei einem relativ geringen Gefälle im Vergleich zu anderen Speicherlösungen wie Wärme- und Batteriespeicher „genau zu prüfen“.

Deppes Fraktionskollege Thomas Löser, Sprecher für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, verweist auf die Bedeutung des am Unterbecken des Pumpspeicherwerks in Cossebaude angesiedelten Freibads, da es in der Stadt ohnehin „an Wasserflächen und Bademöglichkeiten mangelt“. Die Gebäude des Pumpspeicherwerks seien ein wichtiges Zeugnis der Architekturmoderne der 1930er Jahre und müssten erhalten bleiben. Auch „Nachnutzungen im kulturellen und kreativen Bereich“ sollten geprüft werden. Insofern sei der Gedanke einer Übernahme durch die Stadt „bei vertretbaren Kosten überlegenswert“.

CDU-Fraktion verweist auf den Bund

Der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Veit Böhm, richtet seine Erwartungen vor allem an die Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene. „Natürlich wäre es wünschenswert, wenn das Pumpspeicherwerk weiter in Betrieb bleiben könnte.“ Allerdings habe Vattenfall schon seit Langem deutlich gemacht, dass unter den derzeitigen Bedingungen kein wirtschaftlicher Betrieb mehr möglich sei. Das seien „Bedingungen, an denen wir als Landeshauptstadt nichts ändern können“.

Böhm weiter: „Unter den aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen ist es in meinen Augen auch völlig ausgeschlossen, dass die Stadt oder eine ihrer Gesellschaften das Werk übernimmt.“ Der Fokus der Fraktion liege „daher auf dem Erhalt der Badestellen des Stausees einerseits und andererseits dem Versuch, zu verhindern, dass endgültige Fakten geschaffen werden“. Der Vorstoß des Ortschaftsrats Cossebaude zum Erhalt wasserrechtlicher Genehmigungen für den Werksbetrieb gehe „genau in die richtige Richtung“.

Fakt sei: „Die Ertüchtigung und Betreibung des Werkes ist für die Stadt Dresden mindestens zwei Nummern zu groß.“ Böhm sieht dafür „eindeutig den Bund in der Pflicht, die Energiewende nicht nur zu verkünden, sondern auch die Bedingungen dafür zu schaffen, dass sie funktioniert“. Das Pumpspeicherwerk Niederwartha wäre „ein großartiges Signal zu zeigen, dass man es ernst meint“.

SPD sieht in Betriebsende „kein gutes Zeichen“

Stefan Engel, in der SPD-Fraktion im Stadtrat unter anderem für Umwelt und Energie zuständig, sieht in einem Betriebsende beim Pumpspeicherkraftwerk Niederwartha „kein gutes Zeichen“. Während „allerorten nach neuen Energiespeichern gerufen werde, soll hier ein bestehender außer Betrieb genommen werden“. Klar sei aber auch: Das Pumpspeicherwerk dürfe für die Sachsen-Energie „nicht zum Fass ohne Boden“ werden.

Die wirtschaftliche Abwägung müsse gründlich und auch vor dem Hintergrund möglicher Änderungen bei den Netzentgelten erfolgen. Aber egal wie diese Prüfung ende: „Der Badbetrieb in Cossebaude muss dauerhaft gesichert werden.“ Das Hangeln von Zwischenvereinbarung zu Zwischenvereinbarung, wie es derzeit mit Vattenfall geschieht, „muss ein Ende haben“, erklärte Engel.

Sollte der Betrieb als Pumpspeicherkraftwerk enden, hat das Areal aus Sicht der Fraktion trotzdem eine Zukunft. Die denkmalgeschützte Bausubstanz biete „viel Potenzial für Kultur- und Freizeitnutzungen“. Engel fragt zudem: „Und warum könne nicht ein Teil des Sees in Niederwartha für eine schwimmende Photovoltaik-Anlage genutzt werden?“ In der Lausitz würden solche Floating-PV-Projekte bereits in Angriff genommen.

Torsten Nitzsche (Freie Wähler): Bürgerentscheid denkbar

Deutliche Kritik an SPD, Grünen und CDU übt Torsten Nitzsche von der Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger. „Das Kraftwerk steht für mehr als das Bad in Cossebaude, es ist mehr als ein Energiespeicher; es steht leider auch für das Versagen der Energiepolitik der vergangenen Bundesregierungen.“ Seit 2005 sei es von den SPD- und CDU-geführten Koalitionen mit teilweiser Beteiligung der Grünen nicht gelungen, die unsinnigen Netzentgelte für das Pumpspeicherwerk abzuschaffen. Er fordere „als Stadtrat aus dem Dresdner Westen“, dass „uns die aktuellen Verhandlungsergebnisse zwischen Vattenfall und der Landeshauptstadt offengelegt werden“.

Mit Transparenz zur aktuellen Lage und zum möglichen Investitionsbedarf „können wir in Dresden selbstständig entscheiden, ob man das Kraftwerk für 1 Euro kauft, oder welche anderen Möglichkeiten es im Rahmen der Sachsen-Energie gibt“. Nitzsche weiter: „Sollte es zu weiteren Verzögerungen kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass es zur Zukunft des Pumpspeicherwerks Niederwartha, zeitgleich mit der Stadtratswahl im Juni 2024, einen Bürgerentscheid gibt.“

DNN