Die Grünen möchten verhindern, dass Diskussionen im Dresdner Stadtrat ausufern. In der Sitzung am Donnerstag wollen sie dazu einen Antrag einreichen.

Dresden. Die Grünen fordern eine Begrenzung der Redezeit im Dresdner Stadtrat. „Wir müssen was tun, damit sich die Arbeitsfähigkeit des Stadtrats verbessert“, sagte Fraktionsmitglied Wolfgang Deppe vor der Sitzung am Donnerstag. Zuletzt hatten sich die Stadträte immer wieder in langen Diskussionen verzettelt. Anträge stauten sich. Beschlüsse, die auf der Tagesordnung standen, blieben auf der Strecke. Um das zu verhindern, wollen die Grünen zu Beginn der nächsten Sitzung einen Antrag einreichen.