﻿Kahlschlag am Holunderweg: Stadtrat hat zum Fall enschieden

Die Abholzung eines kleinen Wäldchens auf privatem Grund und Boden in der Dresdner Neustadt sorgte für Protest. Jetzt – reichlich ein Jahr später – war der Fall Thema im Stadtrat.

Kahlschlag am Holunderweg zwischen Stauffenbergallee und Jägerstraße in der Dresdner Neustadt. Archivfoto vom Februar 2022.

Dresden. Im Fall des einstigen Waldes am Holunderweg, den der Grundeigentümer im Winter 2021/22 abholzen ließ, hat der Stadtrat jetzt eine Entscheidung gefällt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Vorgeschichte des Holunderweg-Falls

Ein Kahlschlag auf dem 1,2 Hektar großen Areal in der Neustadt hatte bei Anwohnern, für die das Gelände wie ein kleines Naherholungsgebiet war, für Empörung und Protest gesorgt. Auch Kleingärten, die sich auf einem der in Privatbesitz befindlichen Grundstücke befinden, wurden gekündigt. Und da ein Jahr zuvor bereits ein Antrag auf Bauvorbescheid für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses gestellt worden war, wurde die Befürchtung laut, dass das Stück Grün für immer verschwinden könnte.

Zwar handelt es sich bei dem Gelände um einen Außenbereich im Innenbereich, der nicht bebaut werden darf. Aber gänzlich unmöglich sei die Bebauung nicht, hatte damals der Grüne Stadtrat Torsten Schulze gegenüber DNN erklärt. „Da müsste aber der Flächennutzungsplan geändert werden und das ist nur über eine Bauleitplanung möglich. Am Ende ist es eine politische Entscheidung, ob eine solche Fläche entwickelt werden soll.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Worüber der Stadtrat abstimmen sollte

Die Stadtratsfraktion der Grünen stellte bereits im Januar 2022 einen Antrag. In dem ging es unter anderem darum, zu prüfen, ob das Areal als innerstädtischer Landschaftsbestandteil unter Schutz gestellt werden kann.

Zum anderen soll nach Vorstellung der Grünen die Stadt in Verhandlungen mit den Eigentümern der Grundstücke treten, um die Fläche zu erwerben und dauerhaft als Grünverbindung zwischen Dresdner Heide und Elbwiesen zu sichern. Die Dissidenten ergänzten den Antrag im Mai, fordern dass alle Möglichkeiten genutzt werden, um den Eigentümer zur Wiederherstellung eines naturnahen Hochwaldes zu verpflichten. Zudem solle der Wald nach § 29 des Sächsischen Waldgesetzes zum Schutzwald und per Satzung zum Erholungswald erklärt werden.

Bürger gründeten eine Bürgerinitiative und unterstützten gemeinsam mit dem Stadtgärten e.V. und dem Kleingartenverein Holunderweg e.V. den Antrag mit einer Petition. Des Weiteren entwickelten die drei Partner ein Konzept zur Wiederaufforstung, Gestaltung und Pflege sowie Finanzierung dieses innerstädtischen Erholungsraumes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im März erarbeitete der federführende Ausschuss eine Beschlussempfehlung (A0314/22), in der es u.a. um den Ankauf nach Bodenrichtwert und die Prüfung der Unterschutzstellung ging.

Welche Entscheidung gefällt wurde

Am Ende fand das Ansinnen im Stadtrat keine Mehrheit. Der Ergänzungsantrag der Dissidenten, die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses und die Petition wurden abgelehnt – allerdings mit einer denkbar knappen Mehrheit von jeweils 32:33 Stimmen.

Welche Begründungen genannt wurden

Zuvor hatten Linke, SPD, Grüne und Dissidenten in der Diskussion deutlich gemacht, dass sie für die Anträge stimmen werden. CDU, FDP und AfD ließen keine Zweifel daran, dass sie ablehnen und auch der Petition nicht (wie es amtsdeutsch heißt) „abhelfen“ werden.

Ihn störe die Kriminalisierung des Grundstückseigentümers und die „Tonalität“ in der Diskussion, so Steffen Kaden von der CDU-Fraktion. Er bezog sich darauf, dass in der Argumentation von Rot-Rot-Grün und auch Dissidenten von einer Gefahr der Umwidmung die Rede sei. „Das heißt, wenn wir Flächen umwidmen, um dort beispielsweise Gewerbegebiete zu errichten oder Wohnbau zu ermöglichen, dann ist das eine grundsätzliche Gefahr. Das finde ich interessant.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem habe ihn die Stellungnahme von Anja Apel (Linke) abgeschreckt. Die hatte sich unter anderem für den Ankauf des Grundstückes durch die Stadt ausgesprochen, gleichzeitig aber deutlich gemacht, dass es sie ärgere, „dass wir demjenigen, der hier relativ verantwortungslos gehandelt hat, noch Geld dafür geben, wenn wir das Grundstück erwerben wollen.“ Er warf den Linken vor, mit Eigentum an Grund und Boden offensichtlich ein grundsätzliches Problem zu haben.

Christoph Blödner von der FDP allerdings griff diesen Aspekt ebenfalls auf und fand, dass der Antrag die eigentlichen Ziele konterkariere. „De facto will der Antrag den Eigentümer für die Abholzung noch belohnen, indem er die Stadt klar auffordert, das Grundstück zu kaufen.“

Auf dieser Fläche am Holunderweg gab es Anfang 2022 einen Kahlschlag. Bisher hat sich auf der Fläche weiter nicht viel getan. © Quelle: Catrin Steinbach

Die FDP fand, dass die Absicht, einen durchgängigen Grünzug zwischen Heide und Elbe zu sichern, nur vorgeschoben sei. Es gebe ja die Prießnitz und den Albertpark. Und „nur weil irgendwo Risiken bestehen oder man Dinge verbessern kann, können wir als Stadt nicht alle Grundstücke einfach aufkaufen.“ Das Grundstück habe ja weiterhin den Status Wald. Und eine Bebauung stehe nicht zur Debatte.

Alexander Wiedemann von der AfD argumentierte, dass der Eigentümer ja wohl kaum eine Motivation habe, das Grundstück zu verkaufen, wenn sich der Preis – wie vom federführenden Stadtratsausschuss gefordert – am Bodenrichtwert orientieren müsse. „Einen Ankauf wird es also nicht geben. Beschlüsse für die Schublade oder die Ablage zu produzieren ist das Gegenteil von effizienter Ratsarbeit und belastet die Verwaltung. Daher lehnen wir den Antrag ebenfalls ab.“

Tilo Wirz von den Linken wandte sich am Ende der Diskussion an die CDU und schlug vor, die Verwaltung zu beauftragen, einen Bebauungsplan mit Veränderungssperre vorzulegen. „Machen Sie mit, Herr Kaden?“