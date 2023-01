﻿Stadtrat in Dresden macht Weg für neues Gymnasium frei

Entscheidung in letzter Minute: Die Schulgemeinschaft des Gymnasiums LEO musste lange zittern. Kurz vor dem Ende der Sitzung hat der Stadtrat in Dresden noch über den Neubau entschieden.

Das Gymnasium LEO in Dresden-Seidnitz soll einen Neubau erhalten. Es ist ein Gebäude von 114 Meter Länge und 46,5 Meter Breite geplant.

Dresden. Das war knapp: Die Zeit drängt schon lange, doch im Stadtrat wäre die Entscheidung fast wieder verpasst worden. Dann kam es nach vielen Wahlgängen für die neue Bürgermeister-Riege und anderen Debatten doch noch am späten Donnerstagabend zu einem Beschluss über einen Gymnasiums-Neubau in Dresden-Seidnitz.

Der Stadtrat hat einstimmig den Weg freigemacht für einen Neubau für das Gymnasium LEO. Die Schule ist derzeit in einem alten DDR-Schulgebäude am Berthelsdorfer Weg angesiedelt. Für diesen Standort hat der Stadtrat zu Beginn der Sitzung die Erweiterung mit Containern beschlossen, weil der Platz für das aufwachsende Gymnasium immer enger wird.

Entscheidung nach jahrelangem Warten

Seit Jahren wird über einen Neubau in Seidnitz in unmittelbarer Nachbarschaft zur Margon-Arena diskutiert. Nun ist die Entscheidung gefallen. Die Stadttochter Stesad wird als Generalübernehmerin mit der Planung und Errichtung des Schulbauvorhabens „Gymnasium Linkselbisch Ost (LEO)“ an der Bodenbacher Straße beauftragt.

Zu dem Projekt gehört der Neubau eines Schulgebäudes für ein vierzügiges Gymnasium sowie eine Dreifeldschulsporthalle und die Sport- und Pausenfreiflächen. Die Bauarbeiten sollen im Juli dieses Jahres beginnen, Vorbereitungen dafür sind bereits ab dem Frühjahr vorgesehen. Bei komplikationslosem Bauablauf soll das Gymnasium bereits ab August 2025 und damit ab dem Schuljahr 2025/26 zur Verfügung stehen. Die Kosten werden derzeit auf knapp 57 Millionen Euro veranschlagt, mit absehbaren Baupreissteigerungen geht die Stadt von rund 62 Millionen Euro aus.