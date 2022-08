Fraktionswechsel zur Unzeit: Mitten in die Verhandlungen über die Verteilung der Bürgermeisterposten wird die Viererkoalition aus CDU, Grünen, Linken und SPD weiter geschwächt. Diese Stadträtin wechselt die Seiten.

Dresden. Neuer Schock für die CDU-Fraktion im Stadtrat: Stadträtin Silvana Wendt schließt sich mit sofortiger Wirkung der Fraktion Freie Wähler an und tritt aus Fraktion und Partei aus. Das teilte die Kommunalpolitikerin am Mittwoch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und dem CDU-Kreisverband Bautzen mit, dem sie angehört. Mit diesem Schritt verliert die CDU ihren Nimbus als stärkste Fraktion im Stadtrat. Die Christdemokraten befinden sich mit nun zwölf Stadträten auf Augenhöhe mit den Linken und der AfD. Stärkste Fraktion sind die Grünen mit 13 Stadträten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schlussstrich unter eine längere Entwicklung

Der Wechsel ist der Schlussstrich unter eine längere Entwicklung. Silvana Wendt hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr von der Fraktion entfernt und offen ihre Positionen vertreten, auch wenn diese innerhalb der CDU nicht mehrheitsfähig waren. So forderte sie vor Weihnachten 2021 ein entschlossenes Eingreifen der Stadtverwaltung bei den Corona-Regeln und sprach sich im April 2021 für Gemeinschaftsschulen aus, obwohl die Christdemokraten dieser Schulform skeptisch gegenüber stehen.

Konsequenz nach 21 Jahren in der CDU

Sie habe ihren Wählern im Dresdner Norden bei der Kandidatur zum Stadtrat versprochen, dass sie sich für deren konkrete Belange einsetzen werde, so die Stadträtin. Dieses Versprechen stehe auch heute noch für sie im Mittelpunkt ihrer Arbeit im Stadtrat. „Machtpolitik und Postengeschacher statt fachlich fundierter Entscheidungen – das ist nicht mein Verständnis von Kommunalpolitik. Daher habe ich nach langer Überlegung diesen Schritt getan, der mir nach 21 Jahren Mitgliedschaft in der CDU nicht leichtgefallen ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mandatsverteilung im Stadtrat Der Stadtrat umfasst 70 Mandate. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ist stimmberechtigt. Grüne 13 CDU 12 Linke 12 AfD 12 SPD 6 FDP Freie Wähler 5 Dissidenten Freie Bürger

Jens Genschmar, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, sagte: „Ich freue mich sehr über die Entscheidung von Silvana Wendt, sich ab jetzt mit uns gemeinsam für die Interessen der Dresdner einzusetzen. Ihre fachlichen Kompetenzen sind über den Dresdner Norden hinaus bekannt. Wir gewinnen mit ihr jedoch vor allem auch eine sympathische Zeitgenossin, die wir herzlich willkommen heißen!“

Fraktionsaustritt zur Unzeit

Der Fraktionsaustritt kommt für die CDU zur Unzeit: Mitten in den schwierigen Gesprächen mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) über die Neubesetzung von fünf Bürgermeisterposten verliert die sogenannte Bürgermeister-Koalition aus CDU, Grünen, Linken und SPD eine weitere Stimme. Die Aussicht, das Veto von Hilbert mit einer Zweidrittel-Mehrheit zu überstimmen, ist weiter gesunken. Auch bei den Haushaltsverhandlungen ist die Position der CDU geschwächt.

Freie Bürger führen Gespräche

Die CDU hat im Juli Stadträtin Manuela Graul verloren, die für das Bündnis Freie Bürger in den Stadtrat eingezogen war und sich den Christdemokraten angeschlossen hatte. Graul ist verstorben. Für sie rückt der ehemalige Jugendamtsleiter Claus Lippmann nach. Welcher Fraktion er sich anschließt, ist noch offen. Die Freien Bürger führen derzeit Gespräche und loten aus, in welchem Rahmen sie ihre Themen am Besten platzieren können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Silvana Wendt ist examinierte Krankenschwester und studierte Pädagogin. Die zweifache Mutter arbeitet als Leiterin der Oberschule Pulsnitz. 2001 trat sie in die CDU ein und engagierte sich viele Jahre als Vorsitzende des Arbeitskreises „Bildung und Familie“. 2017 rückte Wendt für Lothar Klein in den Stadtrat nach. Bei der Kommunalwahl 2019 konnte Wendt auf Listenplatz 2 mit 2612 Stimmen im Wahlkreis 4 ihr Mandat verteidigen.

An der Verteilung der Ausschuss- und Aufsichtsratssitze ändert der Fraktionswechsel nichts. An der politischen Statik auch nicht. Grüne, Linke, SPD und Dissidenten kommen ebenso auf 35 Stimmen wie CDU, AfD, FDP und Freie Wähler.