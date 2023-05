﻿Warum ein CDU-Politiker aus Dresden den Stadtrat verlässt

Dresden. Thomas Lehmann wird am Donnerstag als Stadtrat vereidigt. Der Christdemokrat übernimmt das Mandat von Ingo Flemming, der sich nach 14 Jahren aus dem Stadtrat zurückzieht. Im Interview erklärt Flemming, warum er diesen Schritt ein Jahr vor der Kommunalwahl geht.

Frage: Hätten Sie das eine Jahr nicht noch durchhalten können?

Ingo Flemming: Als Bauingenieur mit ruhender Tätigkeit an der Technischen Universität Dresden bin ich ein politischer Seiteneinsteiger. Da bedarf es einer sorgfältigen Planung – auch mit meiner Frau und zwei Kindern. Der Stadtrat wird zeitlich vor dem Landtag gewählt. Als ich 2019 für Stadtrat und Landtag kandidiert habe, war die Landtagswahl durchaus mit Unsicherheiten verbunden. Ich habe mich das erste Mal um ein Direktmandat beworben. Es hätte auch nicht mit der Landtagskandidatur klappen können und dann wäre ich weiter im Stadtrat vertreten gewesen. Schließlich habe ich aber Mandate für Stadtrat und Landtag gewonnen. Die CDU in Dresden steht diesen Doppelmandaten naturgemäß kritisch gegenüber. Wenn man die Mandate ernst nimmt, geht schon aus Zeitgründen nur ein Mandat. Deshalb war mein Plan, dass ich dabei mithelfe, die neue CDU-Stadtratsfraktion zu stabilisieren und dann aussteige. Ein Jahr Zeit hatte ich mir gegeben.

„Es braucht eine gewisse Zeit der Orientierung“

Aber dann sind es vier Jahre geworden. Was ist der Grund?

Erst einmal hat es mir Spaß gemacht. Ich bin Kommunalpolitiker mit Herzblut –konkrete Themen im Stadtteil und nah an den Menschen. Es ist aber auch sinnvoll, die kommunalpolitischen Themen mit der Landespolitik abzugleichen. Viele Kolleginnen und Kollegen im Landtag sitzen in Kreistagen oder Gemeinderäten und verbinden die Sichtweisen. Es muss nur zeitlich passen. Dann muss ich deutlich sagen, dass ich in der Anfangszeit im Landtag als Frischling ein Hinterbänkler war. Es braucht eine gewisse Zeit der Orientierung. So ist das nun mal, wenn man neu ist. Ich hatte die ersten zwei Jahre durchaus Freiheitsgrade für die Stadtratsarbeit.

Und jetzt? Was hat sich geändert?

Als Bauingenieur und mit meiner kommunalpolitischen Erfahrung aus dem Dresdner Stadtrat bringe ich schon Fachexpertise mit. Das wird auch wahrgenommen und genutzt. Seit einem Jahr bin ich Arbeitskreisvorsitzender und Sprecher für Regionalentwicklung. Das ist ein Querschnittsthema von Strukturwandel im ländlichen Raum über Wohn- und Bauthemen bis zur mittleren Baurechtsvorlage. Die Fraktion hat mich mit meinem Wissen schon zügig eingebaut und in die Pflicht genommen. Daneben wollte ich aber auch das Stadtratsmandat für meinen CDU-Ortsverband Dresden-Plauen erhalten. Ich bin hier seit 18 Jahren Vorsitzender und weiß, wie wichtig es ist, einen Stadtrat zu haben, der den Stadtteil auch kennt. Wir haben nur dieses eine Stadtratsmandat. Das ginge verloren, wenn ein Nachrücker aus einem anderen Ortsverband und Stadtteil zum Zuge gekommen wäre. Mit Thomas Lehmann als Nachrücker im Stadtrat haben wir jetzt einen echten Plauener Ureinwohner. Daneben hat er langjährige Erfahrung aus der Arbeit im Stadtbezirksrat. Wir können ihm die Chance geben, als ambitionierter Stadtrat in die Nominierung für die Kommunalwahl zu gehen.

„Planung ist alles“

Werden Sie selbst auch wieder für den Stadtrat kandidieren?

Ich werde Thomas Lehmann ganz massiv unterstützen. Wir überlegen, ob ich etwas weiter hinten auf der Stadtratsliste dabei sein sollte. Das ist mehr eine symbolische Unterstützung. Ich habe aber keine Ambitionen, in den Stadtrat gewählt zu werden.

Sie setzen auf das Landtagsmandat?

Richtig. Aber erst einmal muss ich durch die Partei nominiert werden. Mein erklärtes Ziel ist es, 2024 den Landtagswahlkreis wieder deutlich zu gewinnen.

Sie haben selten im Stadtrat gefehlt. Wie haben Sie die Termine koordiniert?

Die Kalender sind nicht aufeinander abgestimmt, oft haben sich Termine von Stadtrat und Landtag überschnitten. Landtag, Rathaus und mein Wahlkreisbüro liegen jeweils zehn Minuten auseinander. Mit dem Fahrrad. Das ist der Vorteil eines Dresdner Abgeordneten. Ansonsten habe ich ein starkes Team hinter mir und eine Familie, die viel Verständnis aufgebracht hat. Planung ist alles.

40 Stunden in der Woche reichen bei weitem nicht.

Worin besteht der Unterschied zwischen Stadtrat und Landtag?

Auch wenn man im Stadtrat an das Wohl der ganzen Stadt denken muss, sind die Wahlkreise und die Dinge dort sehr wichtig. Im Landtag verschiebt sich das mehr zur Gesamtverantwortung. Es ist von Vorteil, dass der Landtagsabgeordnete hauptamtlicher Politiker ist und sich intensiver mit den Fachthemen befassen kann. Mitarbeiter, die Themen vorbereiten und recherchieren, sind auch vorteilhaft. Aber der Arbeitsumfang ist hoch, 40 Stunden in der Woche reichen bei weitem nicht.

Wenn Sie auf 14 Jahre Stadtrat zurückblicken: Welche Fraktionsvorsitzenden bleiben bei Ihnen in Erinnerung?

Alle haben ihr Bestes gegeben. Jeder aus der CDU-Fraktion hat noch einen regulären Vollzeitjob und eine Familie. Mit Jan Donhauser war es für mich ganz persönlich die schönste Zeit. Er ist Politprofi und Freund zugleich. Als Bildungsbürgermeister und ehemaliger Sportlehrer ist er jetzt ein Segen für die Stadt. 6 Uhr morgens sitzt er in der Bahn und macht das Licht im Rathaus an und abends schließt er das Rathaus auch wieder ab.

Universitäts- und Hochschullandschaft ist ein Herzensthema

Worüber haben Sie sich geärgert? Was bleibt offen?

Wir konnten als Team viel voranbringen, gestalten und umsetzen. Kleine wie große Dinge. Es ärgert mich aber, dass wir das Programm Stadtbahn 2020 nicht besser hinbekommen haben. Oder die gescheiterte Wahl des Wirtschaftsbürgermeisters im Januar, das war ein Armutszeugnis für den Stadtrat. Inzwischen ärgert mich auch immer mehr die politische und zwischenmenschliche Stimmung im Stadtrat. Dieses Kleinklein mit acht Fraktionen ist nervenaufreibend, dieser permanenten Abstimmungskämpfe, bei denen mindestens drei Fraktionen für eine Mehrheit notwendig sind. Der Umgang miteinander ist auch nicht freundlicher geworden. Das muss besser werden! Hier stehen alle in der Pflicht.

Worauf sind Sie stolz?

Auf die Entwicklung der Universitäts- und Hochschullandschaft. Als ehemaliger Angehöriger der TU Dresden ist das ein Herzensthema für mich. Wir haben als Stadtrat unseren Teil zur Exzellenzinitiative beigetragen, sei es mit der Universitätsschule oder mit der Infrastruktur. Ich habe 14 Jahre im Wirtschaftsausschuss mitgearbeitet und die positive Entwicklung begleiten können. Dass der Südpark eine wichtige Rolle bei der Buga-Bewerbung spielt, freut mich auch sehr.

Sie haben als wohnungspolitischer Sprecher auch die Gründung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft begleitet. Ist die WiD ein Fehler oder ein Erfolg?

Wir waren ursprünglich dagegen, haben aber unseren Frieden mit der WiD geschlossen. Wir sind nicht gegen den Sozialen Wohnungsbau, aber das ist nur ein wohnungspolitischer Baustein. Daneben gibt es noch viele weitere Baustellen wie bezahlbares Wohnen für junge Familie, attraktives Umfeld für Bauinvestitionen und so weiter. Wir haben ein 11-Punkte-Programm für den Wohnungsbau erarbeitet und unterstützen selbstverständlich auch die WiD.