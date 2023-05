﻿Stimmt der Stadtrat in Dresden für den Stellvertreter-Kompromiss?

Dresden. Am Donnerstag unternimmt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) den nächsten Versuch, zu Stellvertretern zu kommen – vielleicht. In den vergangenen Tagen gab es Verhandlungen und eine Lösung, die niemanden wirklich glücklich macht. Also einen echten Kompromiss. Der da heißt: Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) wird Erster Bürgermeister und Eva Jähnigen (Grüne) Zweite Bürgermeisterin.

Keine reine Männerriege

Ein Kompromiss deshalb, weil damit keine reine Männerriege mehr an der Spitze des Rathauses steht. Das war von den Linken und den Grünen heftig kritisiert worden, im ersten Anlauf hatte Hilbert Donhauser und Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) an seine Seite stellen wollen. Ein Kompromiss nun für Hilbert, der sich im vergangenen Jahr bei der Oberbürgermeisterwahl gegen Eva Jähnigen behaupten musste und lange von „Verletzungen“ sprach, die ihm im Wahlkampf von seiner Kontrahentin zugefügt worden seien.

Linke wollen eine Erste Bürgermeisterin

Für die Grünen ist es auch nur ein Kompromiss, die stärkste Stadtratsfraktion hatte auf das Amt des Ersten Bürgermeisters gehofft. Einzig die Linken gehen komplett leer aus, nachdem sie von 2015 bis 2022 mit Annekatrin Klepsch die Zweite Bürgermeisterin gestellt hatten. Nun, so ließ es der Fraktionsvorsitzende André Schollbach den Vernehmen nach verlauten, solle Dresden eine Erste Bürgermeisterin erhalten. Neben Jähnigen stehen Klepsch und Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) zur Verfügung.

Einvernehmen von Hilbert erforderlich

Nur: Eine einfache Mehrheit reicht nicht, Hilbert muss den Stellvertretern sein Einvernehmen erteilen, was die Kompromissfindung nicht einfacher macht. Zweimal hat der OB die Wahl der Stellvertreter bereits von der Tagesordnung genommen, weil sich keine Mehrheit andeutete. Wenn er am Donnerstag über den Kompromiss abstimmen lässt, sitzen die Fraktionen von FDP, Freie Wähler/Freie Bürger und AfD in der Falle. Wenn sie den Vorschlag ablehnen, sorgen sie dafür, dass Dresden eine Linke oder eine Grüne als Erste Bürgermeisterin bekommen könnte. Oder dass die Stellvertreterpositionen auf längere Zeit unbesetzt bleiben oder gar die Landesdirektion Sachsen eingreift und Stellvertreter festlegt.