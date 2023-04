﻿Stadtrat beschließt das Aus für Flexverträge in Kitas

Der Stadtrat hat am Donnerstagabend das Aus für die sogenannten Flexverträge in den Kindertagesstätten beschlossen. (Symbolbild)

Dresden. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend das Aus für die sogenannten Flexverträge in den Kindertagesstätten beschlossen. Ein durchaus teurer Beschluss: Jährliche Mehrkosten von vier Millionen Euro im Eigenbetrieb Kindertagesstätten könnten auf die Stadt zukommen und dazu noch einmal vier Millionen Euro bei den freien Trägern, die die neuen Arbeitszeitregeln übernehmen werden, wie Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) ankündigte.

Er sei auf die Haushaltsverhandlungen für 2025/2026 gespannt, sagte Donhauser. Irgendwoher müsse das Geld ja kommen und eine neue Schwimmhalle in Klotzsche und ein Gymnasium LEO sollten ja auch kommen, so der Bürgermeister. „Wir werden mehr Geld für die Erzieherinnen brauchen, das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Aber ich stehe dazu: Die Flexverträge sind nicht mehr zeitgemäß.“

Arbeitszeit kann auf bis zu 40 Stunden aufgestockt werden

Flexvertrag heißt nichts anderes, als dass die meisten Erzieherinnen in Kindertagesstätten eine wöchentliche Arbeitszeit von 32 Stunden haben, die vom Arbeitgeber auf bis zu 40 Stunden aufgestockt werden kann – je nach Bedarf. Der Bedarf entsteht durch die Logik der Belegung: Im Sommer verlassen Schulkinder die Einrichtungen, die Abgänge werden aber nicht auf einmal, sondern Schritt für Schritt das Jahr über ersetzt. Heißt: Im September besuchen weniger Kinder die Einrichtungen als im Juni. Also werden im September weniger Erzieherinnen gebraucht. Oder die gleiche Zahl von Erzieherinnen arbeitet weniger.

Ein Modell, das die Risiken einseitig auf die Erzieherinnen verlagert und dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten hilft, Geld zu sparen. Aber eben auch ein unattraktives Modell in einer Zeit des Fachkräftemangels für Menschen, die sich den Arbeitgeber aussuchen können. Viele Kommunen suchen händeringend Erzieherinnen und Erzieher.

73 Prozent der Beschäftigten in den Dresdner Einrichtungen lehnen Flexverträge ab

73 Prozent der Beschäftigten in den Dresdner Einrichtungen lehnen die Flexverträge ab, zitierte SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser eine Umfrage. Die Sozialdemokratin kämpfte unermüdlich gegen die Mühlen der Verwaltung und die Logik von Stadtratsinitiativen, die nicht ins Konzept passen. „Ihrer Zähigkeit ist es zu verdanken, dass wir heute über die Abschaffung der Flexverträge sprechen können“, sagte Linke-Stadtrat Tilo Kießling, und auch Dissident Johannes Lichdi lobte Frohwieser für ihre Beharrlichkeit.

Die Sozialdemokratin erklärte, sie hätte gerne Erzieherinnen in der Debatte als Gastrednerinnen sprechen lassen. Doch Eigenbetriebsleiterin Sabine Bibas habe ein Redeverbot erteilt, so die Sozialdemokratin. Deshalb zitierte Gewerkschaftssekretär Benedikt Hanisch als Gastredner die Meinung von Erzieherinnen zu den Flexverträgen, die durchgehend ablehnend waren. Arbeiten auf Abruf sei es, das könne auch zu Neid und Missgunst in den Einrichtungen führen.

Stadtrat stimmt mit deutlicher Mehrheit für eine Abschaffung der Flexverträge

Grünen-Fraktionsvorsitzende Agnes Scharnetzky forderte, die Kindertagesstätten zu konsolidieren und das Sinken der Kinderzahlen zu nutzen, die Qualität der Betreuung zu steigern. FDP-Sozialpolitiker Christoph Blödner erklärte dagegen, Tarifabschlüsse seien Sache der Tarifparteien, der Stadtrat solle sich da nicht einmischen. Auch CDU-Bildungspolitiker Matthias Dietze zeigte sich skeptisch. Von den Beschäftigten könne ein gewisses Maß an Flexibilität erwartet werden.

Mit deutlicher Mehrheit stimmte der Stadtrat für eine Abschaffung der Flexverträge. Donhauser stellte sich vor die Eigenbetriebsleiterin und erklärte: „Ich lasse es nicht zu, dass sie hier in einem so schlechten Licht dargestellt wird.“ Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten sei ein Erfolgsmodell und habe den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung in Dresden gesichert, so der Bildungsbürgermeister.