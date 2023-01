﻿Stadträte in Dresden verteilen Geld für Kulturprojekte

Entscheidung im Kulturausschuss in Dresden: Die Stadträte beschließen Projektförderung für Dresdner Künstler. Die Pläne der Verwaltung werden noch aufgestockt.

Die Stadträte in Dresden haben über die Förderung für Kulturprojekte entschieden.

Dresden. Der Kulturausschuss des Stadtrats hat über die Förderung von rund 100 Kulturprojekten in der Stadt entschieden.

Nach dem Haushaltsentwurf des Oberbürgermeisters hatten die Stadträte mehr als 300 000 Euro zu verteilen. Für das gesamte Jahr stehen insgesamt 453 695 Euro zur Verfügung. 145 000 Euro werden später für das zweite Halbjahr vergeben. Projektförderung ist vom Grundsatz her jener Kunst und Kultur vorbehalten, die keine institutionelle Förderung erhält.

Manche Anträge gehen leer aus

Für die Entscheidung über Fördermittel hat die Verwaltung die Anträge der Kulturschaffenden geprüft und einen Vorschlag gemacht. „Aufgrund des begrenzten Gesamtbudgets konnte die Kulturverwaltung nicht alle Projekte wie sie von den Facharbeitsgruppen empfohlen wurden, zur Förderung vorschlagen und musste zum Teil ganze Projektvorhaben unberücksichtigt lassen“, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. Bei der Vergabeentscheidung wird auch die Einhaltung von Honoraruntergrenzen geprüft.

Das geförderte Kulturspektrum reicht von Bildender Kunst über interkulturelle Arbeit bis hin zur Soziokultur. Für 788 912 Euro lagen Anträge vor, mit 29 Projekten kamen die meisten aus dem Bereich Musik. Von den 101 Förderanträgen hatte eine Facharbeitsgruppe 69 mit einem Volumen von 427 484 Euro für eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt vorgeschlagen. Die Verwaltung legte schließlich eine Empfehlung für 58 Projekte mit einem Finanzumfang von 308 695 Euro den Stadträten vor. Die Einzelbeträge liegen dabei zwischen 2500 und 10 000 Euro.

Spielraum durch aufgestockten Haushalt

Der Kulturausschuss stimmte mit breiter Mehrheit im Wesentlichen diesem Vorschlag zu und stockte dort, wo Projekte für förderfähig erachtet worden waren, aber nicht im beantragten Umfang zum Zuge kamen, die Fördermittel teilweise noch auf. Die Fülle der Förderanträge zeige das „reiche Spektrum an vielseitigen Projekten aus allen Sparten in Dresden“, erklärte die Fraktionschefin und Kulturpolitikerin der Grünen, Christiane Filius-Jehne.

Durch die Erhöhung der Haushaltsmittel um 725 000 Euro für die Kulturförderung 2023 insgesamt habe es nun auch bei der Projektförderung Spielraum gegeben. Nachdem mit dem Haushalt interfraktionell die Weichen gestellt worden sind, haben sich nun Grüne, Linke, CDU, SPD und FDP auf ein Paket von zusätzlich noch einmal 50 400 Euro einigen können.

Zusätzliches Geld für breites Spektrum

Zusätzlich zum Vorschlag der Verwaltung gefördert werden können im ersten Halbjahr 2023 nun unter anderem verschiedene Konzertreihen, ein Sommer-Popfestival, Kultur im Pavillon an der Albertbrücke, die Dresdner Bläserphilharmonie, Patch for Peace (Wandteppiche für den Frieden), ein transkultureller Chor, ein Art-Festival in der Neustadt, ein szenischer Versuch über Krieg und Erinnerung, ein Zirkusfestivalprojekt, ein Projekt zum Thema Alter, Diversität und künstlerische Teilhabe, ein Künstlerkatalog und ein Projekt des Forums für zeitgenössische Fotografie.