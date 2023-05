﻿Wird Matthias Lerm Dresdens neuer Stadtplaner?

Europäische Zentrum der Künste

Chinesische Tänzerin Wen Hui mit Soloperformance in Hellerau

Die chinesische Tänzerin Wen Hui ist am Freitag und Sonnabend, jeweils 20 Uhr, in einer Soloperformance im Festspielhaus des Europäischen Zentrums der Künste in Dresden-Hellerau zu sehen.