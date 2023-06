Dreister Diebstahl im Dresdner Rathaus: Historischer Brieföffner entwendet

Dresden. Das Stadtmuseum bittet um Hilfe. Noch bevor eine Ausstellung zum Neuen Dresdner Rathaus eröffnet werden konnte, wurde ein historischer Brieföffner von Walter Weidauer, Bürgermeister der Stadt von 1946 bis 1958, gestohlen. Dabei lag das Stück in einer gesicherten Vitrine.

Der silberne Brieföffner besteht aus einer zweischneidigen Klinge und einem auffällig gestalteten Griff, der die Form des Dresdner Stadtwappens mit dem Aufbaulöwen trägt. Direkt unter dem Löwen steht ironischerweise der Spruch „Hilf auch du“. Der Materialwert des Stücks sei eher gering, die symbolische Bedeutung jedoch immens, teilte das Stadtmuseum Dresden mit.

Der silberne Brieföffner mit dem markanten Wappen wurde gestohlen. © Quelle: Stadtmuseum Dresden

Der Brieföffner ist nun in die Datenbank gestohlener Kunstgegenstände eingetragen. Ein Verkauf oder Kauf des Objektes ist verboten. Das Stadtmuseum Dresden bietet die Möglichkeit einer anonymen Rückgabe an. Diese kann an der Museumskasse im Landhaus oder auch an der Information im Foyer des Rathauses erfolgen.

